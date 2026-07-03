علیرضا انجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی و رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادهسازی کامل این سازمان برای ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم تشییع خبر داد و گفت: از ابتدای برنامهریزیها، هماهنگیهای لازم در سطح سازمان انجام شد تا بتوانیم از همه ظرفیتهای بهزیستی استفاده کنیم. در کنار انسجام داخلی، تعامل گستردهای نیز با سایر دستگاهها صورت گرفت و ستاد ملی در سازمان مرکزی و ستادهای استانی برای هماهنگی اقدامات تشکیل شدند.
وی افزود: در استانها نیز بهزیستی به عنوان یکی از اعضای ستادهای استانی، متناسب با مسئولیتهای خود در حوزههای مختلف ایفای نقش میکند و هماهنگیهای لازم با استانداریها انجام شده است.
استقرار موکبها و ارائه خدمات حمایتی
رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید با اشاره به خدمات پیشبینی شده در مسیرهای برگزاری مراسم گفت: در تهران و شهرستانها موکبهایی در مسیر مراسم مستقر خواهند شد تا در کنار سایر موکبها به جامعه هدف خدمات ارائه کنند.
وی ادامه داد: اورژانس اجتماعی نیز در این برنامه حضور فعال خواهد داشت. همچنین از ظرفیت داوطلبانی که پیشتر در طرحهای محلهمحور ثبتنام کرده بودند استفاده شده و فراخوان جدیدی نیز منتشر شد که با استقبال خوبی همراه بود.
انجلاسی افزود: این داوطلبان در ارائه خدمات به سالمندان، افراد دارای معلولیت، نیازمندان و سایر مراجعان مشارکت خواهند داشت و با همکاری خیرین نیز خدمات پذیرایی از مردم و جامعه هدف انجام میشود.
پیشبینی اسکان برای شرکتکنندگان
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی درباره تمهیدات اسکان گفت: با توجه به اینکه بخشی از همکاران و جامعه هدف از شهرستانها برای حضور در مراسم به تهران و سایر شهرها سفر میکنند، هماهنگیهای لازم با مراکز، مؤسسات و بخشهای مختلف انجام شده تا متناسب با ظرفیت موجود، امکان اسکان آنان فراهم شود.
وی افزود: علاوه بر تهران، در شهرهای قم و مشهد نیز ظرفیتهایی برای اسکان زائران پیشبینی شده است تا افرادی که نیاز به استراحت یا اقامت دارند، بتوانند از این امکانات استفاده کنند.
مشارکت خیرین، داوطلبان و افراد دارای معلولیت
انجلاسی با تأکید بر مشارکت مردمی در این مراسم گفت: یکی از نکات ارزشمند این برنامه، حضور فعال داوطلبان و خیرین در کنار کارکنان بهزیستی است. حتی بسیاری از افراد دارای معلولیت که از جامعه هدف سازمان هستند نیز داوطلب شدهاند تا در موکبها به مردم خدمترسانی کنند.
وی اظهار کرد: این روحیه خدمترسانی در میان جامعه هدف بهزیستی بسیار ارزشمند است و برخی از افراد دارای معلولیت در کنار سایر نیروهای داوطلب در موکبها فعالیت خواهند کرد.
فراخوان داوطلبان در ۱۳ حوزه تخصصی
رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید با اشاره به استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی گفت: طی دو سال گذشته فراخوانی برای جذب داوطلبان سلامت در ۱۳ حوزه تخصصی از جمله خدمات پزشکی، مشاوره، امور حقوقی و خدمات اجتماعی منتشر شده بود.
وی افزود: در این مراسم نیز از ظرفیت همین داوطلبان و همچنین نیروهای جدیدی که برای همکاری اعلام آمادگی کردند، استفاده خواهد شد و این افراد پس از سازماندهی در موکبهای مختلف به ارائه خدمات میپردازند.
۱۰ نقطه اسکان در تهران
انجلاسی درباره استقرار مراکز خدمترسانی در تهران گفت: ۱۰ نقطه در مناطق مختلف پایتخت برای ارائه خدمات و اسکان پیشبینی شده است تا در صورت مراجعه افراد، امکان استفاده از این ظرفیتها فراهم باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر تهران، در شهرستانهای استان تهران از جمله رباطکریم، اسلامشهر، دماوند، شهر قدس و پردیس نیز امکانات اسکان و خدمترسانی فراهم شده است. همچنین در مسیرهای ورودی از سمت کرج و جادههای شمالی نیز تمهیداتی برای استراحت و خدماترسانی به زائران پیشبینی شده است.
خدمات در قم و مشهد
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی درباره برنامههای این سازمان در سایر شهرها نیز گفت: در قم، هم در مسیر مراسم از جمکران تا حرم مطهر و هم در نقاط مختلف شهر، خدمات لازم ارائه خواهد شد و امکان اسکان برای زائران نیز فراهم شده است.
وی افزود: در مشهد نیز با استفاده از ظرفیت مؤسسات وابسته به بهزیستی، امکان اسکان و ارائه خدمات به افرادی که برای حضور در مراسم یا پس از آن نیاز به اقامت دارند، پیشبینی شده است.
انجلاسی خاطر نشان کرد: سازمان بهزیستی به عنوان یک دستگاه خدمترسان تلاش کرده است با استفاده از همه ظرفیتهای خود، سهم مؤثری در خدمترسانی به مردم و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید داشته باشد.
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