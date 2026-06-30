توزیع برق استان تهران آماده میزبانی از ۲۰ میلیون زائر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، پیش از ظهر سهشنبه از آمادگی کامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برای میزبانی از حدود ۲۰ میلیون زائر در مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد.
وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است، اظهار کرد: شرکت توزیع برق استان تهران در مناطق ۲۲ گانه با انجام هماهنگیهای لازم، تمامی اقدامات مورد نیاز برای تأمین برق محلهای برگزاری مراسم، موکبها و اماکن اسکان زائران را انجام داده است.
محمودی با اشاره به پیشبینی استقرار ۱۰ هزار موکب در سطح استان تهران، افزود: حدود ۲ هزار موکب در مناطق ۲۲ گانه قرار دارند و تأمین برق تمامی موکبها بر اساس درخواستهای واصله در کوتاهترین زمان انجام میشود.
وی ادامه داد: همچنین برق بیش از ۵۰ مدرسه، مسجد، سوله و دیگر مراکز اسکان در شهرستانهای ری، دماوند و پردیس تأمین شده و برای کارخانهها و مراکز مشارکتکننده در برگزاری مراسم نیز تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به میزبانی شهرستانهای مختلف از زائران استانهای کشور، گفت: در شهرستان دماوند زیرساختهای برق برای میزبانی از حدود ۱۰۰ هزار زائر استان مازندران فراهم شده، شهرری میزبان حدود ۲۰۰ هزار زائر از استان خوزستان خواهد بود و در شهرستان پردیس نیز تأمین برق مورد نیاز برای میزبانی از نزدیک به ۲۰۰ هزار زائر استان گلستان انجام شده است.
محمودی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی شرکت، خاطرنشان کرد: تمامی کارکنان بهصورت شبانهروزی در آمادهباش هستند تا خدمات پایدار برق را به زائران ارائه دهند و این مراسم بدون هیچگونه اختلال در تأمین برق برگزار شود.
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