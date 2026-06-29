به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای بسیج حقوقدانان استان همدان با اشاره به اهمیت ارتقای آگاهی عمومی نسبت به قوانین، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی نتیجه عدم اطلاع مردم از قوانین و حقوق خود است و این مسئله ضرورت توجه جدی به آموزش‌های حقوقی را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه آموزش حقوقی در مساجد می‌تواند نقش موثری در کاهش اختلافات داشته باشد، افزود: ارائه مباحث حقوقی کاربردی برای عموم مردم در بستر مساجد، زمینه پیشگیری از بسیاری از نزاع‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی را فراهم می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان همچنین با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین تصریح کرد: اجرای بخشی از قوانین به تحقق عدالت منجر نمی‌شود، بلکه این اجرای نظام‌مند و جامع همه قوانین است که می‌تواند عدالت را در جامعه محقق سازد.

آیت‌الله شعبانی خطاب به حقوقدانان استان گفت: برای رفع ناهماهنگی‌ها در اجرای قانون، لازم است راهکارهای پژوهشی و علمی ارائه و فرآیند اجرا به شکل دقیق و منسجم دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مطالبه‌گری حقوقی درباره جنایات رژیم صهیونیستی را اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر دانست و بر تداوم پیگیری‌های حقوقی در این زمینه تاکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در پایان با اشاره به ظرفیت علمی حقوقدانان استان، خاطرنشان کرد: این ظرفیت باید در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی استان به‌کار گرفته شود تا شاهد ارتقای کیفیت تصمیمات و اقدامات در حوزه‌های مختلف باشیم.