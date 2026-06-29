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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

آیت‌الله شعبانی: ناآگاهی حقوقی منشا بسیاری از پرونده‌های قضایی است

آیت‌الله شعبانی: ناآگاهی حقوقی منشا بسیاری از پرونده‌های قضایی است

همدان- نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی نتیجه عدم اطلاع مردم از قوانین و حقوق خود است و این مسئله ضرورت توجه جدی به آموزش‌های حقوقی را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای بسیج حقوقدانان استان همدان با اشاره به اهمیت ارتقای آگاهی عمومی نسبت به قوانین، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی نتیجه عدم اطلاع مردم از قوانین و حقوق خود است و این مسئله ضرورت توجه جدی به آموزش‌های حقوقی را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه آموزش حقوقی در مساجد می‌تواند نقش موثری در کاهش اختلافات داشته باشد، افزود: ارائه مباحث حقوقی کاربردی برای عموم مردم در بستر مساجد، زمینه پیشگیری از بسیاری از نزاع‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی را فراهم می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان همچنین با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین تصریح کرد: اجرای بخشی از قوانین به تحقق عدالت منجر نمی‌شود، بلکه این اجرای نظام‌مند و جامع همه قوانین است که می‌تواند عدالت را در جامعه محقق سازد.

آیت‌الله شعبانی خطاب به حقوقدانان استان گفت: برای رفع ناهماهنگی‌ها در اجرای قانون، لازم است راهکارهای پژوهشی و علمی ارائه و فرآیند اجرا به شکل دقیق و منسجم دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مطالبه‌گری حقوقی درباره جنایات رژیم صهیونیستی را اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر دانست و بر تداوم پیگیری‌های حقوقی در این زمینه تاکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در پایان با اشاره به ظرفیت علمی حقوقدانان استان، خاطرنشان کرد: این ظرفیت باید در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی استان به‌کار گرفته شود تا شاهد ارتقای کیفیت تصمیمات و اقدامات در حوزه‌های مختلف باشیم.

کد مطلب 6874165

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