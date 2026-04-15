به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: اجرای طرح‌های «هر مسجد یک حقوقدان» و «قاضی در مدرسه» با هدف گسترش آموزش‌های حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» افزود: در این طرح تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی، زمینه دسترسی آسان شهروندان به آموزش‌ها و مشاوره‌های حقوقی فراهم شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی ادامه داد: در این راستا همکاری با مجموعه‌هایی همچون بسیج حقوقدانان، کانون و مرکز وکلا و اداره امور مساجد در دستور کار قرار گرفت و با نیازسنجی انجام‌شده، دوره‌های آموزشی در مساجد استان برگزار شد.

عبداللهی بیان کرد: در قالب این طرح، ۷۵ دوره آموزشی با محوریت جرایم پرتکرار و موضوعات مبتلابه مراجع قضایی برگزار شد که با استقبال مناسب شهروندان همراه بود.

وی با اشاره به ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان گفت: در جریان اجرای این طرح، صدها مورد مشاوره حقوقی به‌صورت رایگان ارائه شد که در بسیاری از موارد به صلح و سازش میان طرفین انجامید و از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی در ادامه به اجرای طرح «قاضی در مدرسه» اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف افزایش آگاهی حقوقی دانش‌آموزان، اولیا و مربیان و با همکاری آموزش و پرورش اجرا شد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تحصیلی، قضات با حضور در مدارس استان به ارائه آموزش‌های حقوقی و پیشگیرانه پرداختند و این روند تا زمان امکان حضور در مدارس ادامه داشت.

وی تصریح کرد: در چارچوب این طرح، بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز و اولیای آنان در ۱۳۵ مدرسه تحت پوشش آموزش‌های حقوقی قرار گرفتند.

عبداللهی با بیان دستاوردهای این برنامه‌ها گفت: افزایش سطح آگاهی حقوقی دانش‌آموزان، ارتقای شناخت نسبت به جرایم فضای مجازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی از مهم‌ترین نتایج اجرای این طرح بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه آموزش‌های حقوقی در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نوجوانان، یکی از مهم‌ترین راهبردهای پیشگیری از وقوع جرم است و این برنامه‌ها در سال ۱۴۰۵ نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.