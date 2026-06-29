به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوریا در مجمع انتخاباتی هیئت بدمینتون استان البرز که در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد، ضمن تبریک به رضا کیاپاشا برای کسب رأی اعتماد اعضای مجمع و انتخاب به عنوان رئیس جدید هیئت بدمینتون استان، اظهار کرد: از تمامی اعضای مجمع، نمایندگان دستگاهها و نهادهای مختلف، ورزشکاران، مربیان، داوران و همچنین نامزدهای حاضر در این انتخابات قدردانی میکنم.
وی با اشاره به نقش مهم اعضای مجمع و فعالان این رشته در پیشبرد اهداف هیئت افزود: انتخابات تنها آغاز یک مسیر است و رئیس هیئت یا حتی رئیس فدراسیون به تنهایی نمیتواند موفق باشد. آنچه موجب پیشرفت میشود، وجود یک تشکیلات منسجم و بهرهگیری از ظرفیت همه افرادی است که برای توسعه بدمینتون دغدغه دارند.
رئیس فدراسیون بدمینتون ادامه داد: انتظار داریم رئیس جدید هیئت از توانمندی تمامی نامزدهای حاضر در انتخابات و سایر فعالان این رشته استفاده کند، زیرا سرمایه اصلی هیئت افرادی هستند که با علاقه، تخصص و تجربه برای پیشرفت بدمینتون تلاش میکنند.
پایان دوره سرپرستی و آغاز فصل جدید در بدمینتون البرز
پوریا با اشاره به برگزاری انتخابات پس از چند دوره اداره هیئت به صورت سرپرستی گفت: امروز اتفاق خوبی برای بدمینتون البرز رقم خورد و امیدواریم با همدلی، هماهنگی و نگاه تخصصی بتوان شاهد رشد و ارتقای جایگاه این رشته در استان باشیم.
وی تأکید کرد: نگاه فنی در کنار رویکرد فرهنگی و اخلاقمداری از اهمیت ویژهای برخوردار است و فدراسیون نیز بر همین اصول تأکید دارد.
اخلاقمداری؛ رمز موفقیت بدمینتون ایران
رئیس فدراسیون بدمینتون با اشاره به افتخارات این رشته در عرصههای بینالمللی اظهار کرد: حضور چهرههایی همچون ثریا آقایی در مجامع و ساختارهای بینالمللی ورزش بدمینتون نشاندهنده جایگاه ارزشمند این رشته است؛ جایگاهی که تنها با نتایج فنی حاصل نشده بلکه حاصل توجه به اخلاق، فرهنگ و رفتار حرفهای بوده است.
وی افزود: در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، خانواده بدمینتون توانسته با تکیه بر ارزشهای فرهنگی و اخلاقی، افتخارات مهمی را برای کشور به ارمغان آورد و این موضوع سرمایهای ارزشمند برای جامعه بدمینتون محسوب میشود.
تقدیر از حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان البرز
پوریا در بخش دیگری از سخنان خود از حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان استان البرز قدردانی کرد و گفت: مدیریت اداره کل و همکاران این مجموعه با نگاه ویژه به ورزش استان، تلاشهای قابل توجهی برای برگزاری مجامع و ساماندهی هیئتهای ورزشی انجام دادهاند.
وی افزود: تعامل، عدالتمحوری و حمایت از هیئتهای ورزشی از جمله رویکردهای مثبت اداره کل ورزش و جوانان البرز است که میتواند به توسعه ورزش استان کمک کند.
انتظار فدراسیون از هیئت جدید البرز
رئیس فدراسیون بدمینتون در پایان با تأکید دوباره بر اهمیت مسائل فرهنگی و اخلاقی گفت: انتظار داریم هیئت جدید بدمینتون البرز در کنار برنامههای فنی و قهرمانی، توجه ویژهای به مباحث فرهنگی و اخلاقی داشته باشد، زیرا این موضوع از مهمترین اولویتهای ورزش کشور به شمار میرود.
پوریا با تشکر از اعضای مجمع، رسانهها، نمایندگان نهادها و تمامی نامزدهای حاضر در انتخابات ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی همه فعالان این رشته، هیئت بدمینتون البرز به مجموعهای پویا، موفق و اثرگذار در سطح کشور تبدیل شود.
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