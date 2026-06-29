۲۴ مورد رفع تصرف فوری در استان بوشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای تکالیف قانونی و حفاظت از اراضی تحت تملک، طی سه ماه اخیر ۱۱۰ فقره رأی در مراجع مختلف قضایی (کیفری، حقوقی و دیوان عدالت اداری) صادر شده که با تلاش تیم حقوقی اداره کل، ۹۷ رأی به نفع دولت و تنها ۱۳ رأی علیه آن بوده است.

وی با اشاره به اقدامات میدانی صورت‌گرفته برای بازپس‌گیری اراضی تصرف‌شده، افزود: در این بازه زمانی، مجموعاً ۲۴ مورد رفع تصرف فوری در استان بوشهر به انجام رسیده است که ۱۰ مورد آن توسط یگان حفاظت از اراضی اداره کل و ۱۴ مورد نیز در اجرای احکام و نامه‌های واصله از دادستانی صورت گرفته است.

کشوریان در خصوص حجم فعالیت‌های حقوقی و اداری این اداره کل تصریح کرد: علاوه بر پیگیری پرونده‌های موجود، ۴۶ فقره شکواییه با موضوع «تصرف عدوانی» به مراجع قضایی تقدیم و ۵ دادخواست بدوی نیز به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین با ثبت هزار و ۴۰۳ ابلاغیه قضایی در این سه‌ماهه، هم‌اکنون ۹۸۴ پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد که تمامی آن‌ها با دقت و جدیت حقوقی در حال پیگیری هستند.

وی خاطرنشان کرد: این اداره کل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل سازنده با دستگاه قضا، اجازه نخواهد داد کوچکترین تعرضی به اموال عمومی صورت گیرد و فرایند بازپس‌گیری اراضی دولتی با قدرت تداوم خواهد داشت.