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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

واژگونی سرویس کارخانه در محور ابرکوه ۸ مصدوم برجای گذاشت

واژگونی سرویس کارخانه در محور ابرکوه ۸ مصدوم برجای گذاشت

یزد - رئیس سازمان اورژانس استان یزد از مصدومیت ۸ نفر در پی واژگونی مینی‌بوس در جاده ابرکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی اظهار کرد: صبح روز دوشنبه، گزارشی مبنی بر انحراف و واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس که به عنوان سرویس ایاب و ذهاب یکی از کارخانجات منطقه فعالیت می‌کرد، در محور ابرکوه به مرکز فوریت‌های پزشکی استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه و با توجه به تعداد مجروحان، تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به همراه آمبولانس‌های مربوطه به محل سانحه اعزام شدند.

رئیس اورژانس یزد تصریح کرد: ۸ مجروح این سانحه جهت تکمیل روند درمان و مراقبت‌های پزشکی تخصصی، به بیمارستان انتقال یافتند.

کد مطلب 6874222

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