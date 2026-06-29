واژگونی سرویس کارخانه در محور ابرکوه ۸ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی اظهار کرد: صبح روز دوشنبه، گزارشی مبنی بر انحراف و واژگونی یک دستگاه مینیبوس که به عنوان سرویس ایاب و ذهاب یکی از کارخانجات منطقه فعالیت میکرد، در محور ابرکوه به مرکز فوریتهای پزشکی استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه و با توجه به تعداد مجروحان، تیمهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به همراه آمبولانسهای مربوطه به محل سانحه اعزام شدند.
رئیس اورژانس یزد تصریح کرد: ۸ مجروح این سانحه جهت تکمیل روند درمان و مراقبتهای پزشکی تخصصی، به بیمارستان انتقال یافتند.
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