پرواز بالگرد اورژانس استان یزد جهت نجات جوان نوزده ساله تصادفی

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی گفت: سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵، بالگرد اورژانس هوایی استان به منظور تسریع در روند انتقال بیمار به مرکز درمانی، به سمت محور ساغند به پرواز درآمد و پس از تحویل جوان نوزده ساله تصادفی، با انجام اقدامات درمانی لازم در طی مسیر، وی را جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل کرد.

رئیس اورژانس استان یزد با اشاره به افزایش حجم تردد در محور یزد_مشهد به جهت حضور مردم‌ در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، حفظ فاصله ایمن و استراحت کافی در طول سفر، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی و حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.