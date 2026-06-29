از فضای مجازی تا خیابان؛ روایت پلیس از دستگیری متهمان در چندین عملیات

به گزارش خبرنگار مهر، دستگیری عاملان تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، کشف محموله مواد مخدر، انهدام باندهای سرقت، بازداشت زورگیران و دستگیری سارقان جعلکننده عنوان مأمور، بخشی از مهمترین اقدامات پلیس تهران بزرگ در شبانهروز گذشته بود؛ اقداماتی که در حوزههای امنیت عمومی، پیشگیری از سرقت، مبارزه با مواد مخدر و مقابله با جرایم خشن انجام شد.
دستگیری دو متهم به تشویش اذهان عمومی و دعوت به تجمعات غیرقانونی
در مهمترین پرونده، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری دو نفر خبر داد که با انتشار اخبار کذب، محتوای تحریکآمیز و دعوت به تجمعات غیرقانونی در فضای مجازی، درصدد ایجاد التهاب و اخلال در نظم و امنیت عمومی بودند.
بررسیهای پلیس نشان داد این افراد علاوه بر بازنشر مطالب موهن و ضد امنیتی، با برخی کانالهای معاند نیز در ارتباط بوده و محتوای هدایتشده دریافت میکردند. متهمان که پیش از این نیز تذکر پلیس را دریافت کرده بودند، بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفته بودند و در نهایت طی دو عملیات جداگانه در محدوده خزانه بخارایی و خیابان امام خمینی(ره) دستگیر شدند.
اطلاعات مردمی، سارق سریالی خودرو را به دام انداخت
در پروندهای دیگر، سرهنگ رضا صادقیپور، سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری یک سارق حرفهای لوازم و محتویات داخل خودرو در محدوده جوادیه خبر داد.
وی گفت: پس از وقوع سرقتهای متعدد، موضوع در کمیسیون پیشگیری از سرقت بررسی شد و همزمان در نشست پرسش و پاسخ با شهروندان در مسجد باغآذری، اطلاعات مهمی درباره یک خانه مجردی مشکوک در اختیار پلیس قرار گرفت.
به گفته صادقیپور، بررسی دوربینهای مداربسته و اقدامات اطلاعاتی، هویت متهم را مشخص کرد و وی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. از مخفیگاه این سارق نیز اموال مسروقه و ابزار مخصوص سرقت کشف شد و متهم تاکنون به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.
تعقیب و گریز سارقان موتورسیکلت با تیراندازی هوایی پایان یافت
سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت، نیز از دستگیری دو سارق حرفهای موتورسیکلت در محدوده یوسفآباد خبر داد.
به گفته وی، مأموران هنگام گشتزنی، دو متهم را در حال سرقت یک دستگاه موتورسیکلت مشاهده کردند. سارقان پس از مشاهده پلیس قصد فرار داشتند و پس از درگیری با مأموران، با رها کردن موتورسیکلت به صورت پیاده متواری شدند، اما در نهایت پس از تعقیب و گریز و شلیک تیر هوایی دستگیر شدند.
بررسیها نشان داد موتورسیکلت مورد استفاده متهمان نیز سرقتی بوده و هر دو نفر که بهتازگی از زندان آزاد شده بودند، به پنج فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کردهاند.
زورگیری با قمه مقابل مترو شهید رضایی ناکام ماند
در ادامه این اقدامات، سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران، از دستگیری دو زورگیر خبر داد که مقابل ایستگاه مترو شهید رضایی با تهدید قمه، تلفن همراه یک شهروند را سرقت کرده بودند.
به گفته وی، مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، هر دو متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. متهمان در تحقیقات اولیه به جرم خود اعتراف کردند. همچنین با توجه به اینکه هر دو کمتر از ۱۸ سال سن دارند، پرونده آنان برای ادامه رسیدگی به دادسرای ویژه اطفال ارسال شد.
کشف ۲۸ کیلوگرم تریاک در بزرگراه آزادگان
در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز سرهنگ علی عسگری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، از دستگیری یک قاچاقچی سابقهدار و کشف ۲۸ کیلوگرم تریاک خبر داد.
وی گفت: پس از دریافت گزارشهای مردمی، مشخص شد متهم با انتقال مواد مخدر از یکی از استانهای جنوبی کشور قصد ورود آن به تهران را دارد. مأموران پس از شناسایی مسیر تردد خودرو، در بزرگراه آزادگان طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر و مواد مخدر را کشف کردند.
پایان سرقتهای سریالی پژو ۲۰۷ در غرب تهران
سرهنگ علی عقیلی، فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، نیز از دستگیری سارق حرفهای خودروهای پژو ۲۰۷ خبر داد.
وی با اشاره به تداوم خدمات پلیس آگاهی باوجود آسیبدیدگی ساختمان پایگاه دوم در حملات اخیر، گفت: کارآگاهان با بررسی شیوه سرقتها، تصاویر دوربینهای مداربسته و سوابق متهم، موفق به شناسایی وی شدند و او را در یکی از استانهای همجوار تهران دستگیر کردند.
از مخفیگاه متهم نیز یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ سرقتی کشف شد و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و همدستان احتمالی ادامه دارد.
تعقیب ۱۵ روزه پلیس به دستگیری سارق کامیونت انجامید
در پروندهای دیگر، سرهنگ مرتضی ایمانی، رئیس مرکز پشتیبانی عملیات پلیس آگاهی، از کشف یک دستگاه کامیونت باری سرقتی و دستگیری سارق آن خبر داد.
وی گفت: مأموران پس از ۱۵ روز اقدامات اطلاعاتی، کامیونت سرقتی را در جنوب تهران شناسایی کردند و بدون استفاده از سلاح و ایجاد خسارت برای شهروندان، خودرو را متوقف و راننده را دستگیر کردند.
متهم در تحقیقات اعتراف کرد به دلیل مجهز نبودن خودرو به تجهیزات ضدسرقت، موفق به سرقت آن شده و از کامیونت برای حمل بار و کسب درآمد استفاده میکرده است.
پایان سرقت با پوشش مأموریت
در آخرین پرونده، سرهنگ سیدقاسم موسویفر، معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی، از دستگیری دو متهم خبر داد که با جعل عنوان مأمور و استفاده از تجهیزات پلیسی، وارد منزل یک شهروند شده و با ارائه برگهای جعلی منتسب به قوه قضائیه، اموال وی را سرقت کرده بودند.
به گفته وی، کارآگاهان با بررسی تصاویر، شناسایی خودروی مورد استفاده متهمان و انجام اقدامات اطلاعاتی، هر دو سارق را در دو عملیات جداگانه دستگیر کردند. متهمان نیز پس از مواجهه با مستندات پرونده، به ارتکاب جرم اعتراف کردند.
در مجموع، اقدامات شبانهروز گذشته پلیس تهران بزرگ نشان میدهد برخورد با جرایم خشن، سرقتهای سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر و اخلالگران امنیت عمومی همچنان با جدیت در دستور کار فرماندهی انتظامی پایتخت قرار دارد و پلیس از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.
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