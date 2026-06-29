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۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

دستگیری سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی در مرند

دستگیری سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری سارق حرفه ای اماکن خصوصی و کشف اموال مسروقه به ارزش یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز دوشنبه با اعلام این خبر، گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی بخش یامچی با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی وبا هماهنگی مقام قضایی متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: متهم در بازجویی‌های بعمل آمده به ۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی به ارزش یک میلیارد ریال اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به‌ مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ اسدیان در پایان از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را دراسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام نمایند.

کد مطلب 6873921

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