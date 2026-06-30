به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با گرامیداشت یاد شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: هزینههای انسانی و اجتماعی سنگین در این حوزه نشان میدهد که برای مقابله موثر با این معضل، باید رویکردها بازنگری شده و تمرکز بیشتری بر پیشگیری و اقدامات فرهنگی صورت گیرد.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برخوردهای صرفاً قهری و انتظامی نمیتواند به تنهایی پاسخگوی پیچیدگیهای پدیده اعتیاد باشد، از اینرو لازم است برنامههای فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه با جدیت بیشتری دنبال شود.
استاندار همدان با اشاره به گسترش مواد مخدر صنعتی و عرضه آنها در اشکال فریبندهای مانند آدامس، شکلات و قرص ادامه داد: ناآگاهی خانوادهها و جوانان از شیوههای جدید عرضه مواد مخدر میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد، بنابراین اطلاعرسانی گسترده و آگاهیبخشی عمومی در این زمینه ضروری است.
وی همچنین به اجرای طرح حمایت از معتادان متجاهر بهبودیافته اشاره کرد و گفت: در چارچوب این طرح، دستگاههای مسئول موظف هستند پس از سپری کردن مراحل درمان و بهبودی، زمینه بازگشت این افراد به زندگی سالم را فراهم کرده و سرپرستی و حمایت لازم را از آنان به عمل آورند.
ملانوریشمسی با انتقاد از کمتوجهی برخی دستگاهها در اجرای این طرح تصریح کرد: کوتاهی در انجام این مسئولیت قابل قبول نیست و روند اجرای آن بهطور جدی پیگیری خواهد شد.
وی با تاکید بر نقش آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی افزود: آموزش مهارتهای زندگی، تقویت قدرت «نه گفتن» و توانمندسازی جوانان برای مواجهه با چالشهای زندگی از جمله اقداماتی است که باید در برنامههای آموزشی مورد توجه جدی قرار گیرد.
استاندار همدان در پایان با بیان اینکه مقابله با مواد مخدر یک مسئولیت همگانی است، از دستگاههای اجرایی، رسانهها و مردم خواست با احساس مسئولیت اجتماعی در این حوزه مشارکت فعال داشته باشند و گفت: مبارزه با مواد مخدر صرفاً وظیفه پلیس نیست و بدون همراهی همه بخشهای جامعه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
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