دستگیری عاملان نزاع و تیراندازی در ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به تیراندازی در یکی از محله‌های شهرستان ازنا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و اشراف اطلاعاتی مناسب، موفق شدند عاملان اصلی این درگیری را که دو نفر بودند، شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

در بازرسی‌های به‌عمل‌آمده، دوقبضه سلاح شکاری که در این درگیری مورداستفاده قرار گرفته بود، کشف شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.