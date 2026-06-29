۲۴۰۰ متخلف محیط زیست دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌ زیست، سردار رضا رستگار، با اشاره به اینکه در این مدت ۲۶۰۰ مورد تخلف نزدیک به ۱۴ هزار مورد از گونه های مختلف از حیات وحش وجود داشتند، گفت: در میان کشفیات انجام‌ شده، ۸۷۰۱ مورد صید آبزیان، ۱۴۱۴ مورد شکار پرندگان، ۳۳۰ مورد شکار پستانداران و بیش از ۱۴۸۲ مورد زنده‌گیری و نگهداری غیرمجاز حیات وحش، ۴۳۱ مورد پیشگیری و شروع به شکار، ۱۵۵۹ مورد آلودگی های محیط زیستی و ۴۸ مورد کشفیات تخلفات زیست محیطی از طریق فضای مجازی ثبت شده است.

وی افزود: در سه ماه ابتدایی سال جاری ۸۶۴ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز، ۱۶ قبضه سلاح جنگی و ۳۰۰۴۱ مورد آلات و ادوات شکار و صید از متخلفان کشف و ضبط شده است.

رستگار با اشاره به گشت ها و پایش شبانه‌روزی محیط‌بانان در مناطق تحت مدیریت در سطح کشور از هموطنان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در مناطق و همچنین قاچاق و نگهداری و خرید و فروش حیوانات وحشی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ ترین اداره محیط زیست گزارش دهند.