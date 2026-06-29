به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله اسماعیلی با اشاره به اجرای طرح سرشماری بهاره پستانداران شاخص اظهار کرد: پایش بهاره با هدف ارزیابی وضعیت گونه‌های شاخص، بررسی موفقیت زادآوری و تأمین داده‌های علمی مورد نیاز برای مدیریت بهتر زیستگاه‌های طبیعی انجام شد.

وی افزود: این برنامه در چارچوب طرح پایش بلندمدت حیات‌وحش استان اجرا شد و ۵۴ مسیر ثابت که پیش‌تر برای رصد مستمر گونه‌ها تعیین شده بود، بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت تا امکان مقایسه تغییرات جمعیتی در فصول مختلف فراهم شود.

اسماعیلی با بیان اینکه حدود ۱۳۰ نفر در قالب ۵۴ گروه عملیاتی در این طرح مشارکت داشتند، گفت: محیط‌بانان، کارشناسان و همیاران محلی به‌صورت همزمان عملیات سرشماری را در مناطق مختلف استان انجام دادند و ناظران فنی نیز بر اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و ثبت اطلاعات نظارت داشتند.

وی ادامه داد: برای افزایش دقت داده‌های میدانی، پیش از آغاز عملیات دوره آموزشی ویژه تیم‌های اجرایی برگزار شد و در بخشی از زیستگاه‌های صعب‌العبور نیز از پهپاد برای تکمیل پایش استفاده شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به یافته‌های اولیه این طرح گفت: ارزیابی‌های اولیه از افزایش تعداد مشاهده‌شده کل و بز وحشی و همچنین قوچ و میش وحشی و ثبت زادآوری مناسب این گونه‌ها در بسیاری از زیستگاه‌های استان خبر می‌دهد.

اسماعیلی تأکید کرد: آمار قطعی پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، کنترل کیفی اطلاعات و مقایسه با نتایج سرشماری زمستانی اعلام خواهد شد و مبنای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی آینده در زیستگاه‌های مازندران قرار می‌گیرد.