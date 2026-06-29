۲۵۰۰ پارکینگ خودرویی برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید در منطقه ۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منطقه ۱۶، حسین کاشانی پور شهردار منطقه از نهایی شدن جمع‌بندی مراکز اسکان، اولویت‌بندی محل‌های پذیرش و بسیج کامل ظرفیت‌های پشتیبانی، حمل‌ونقل، خدمات شهری و فرهنگی برای میزبانی از میهمانان خبر داد و تأکید کرد: اگر آمار دقیق داشته باشیم، برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر خواهد بود و همه دستگاه‌ها باید تا رسیدن کار به نتیجه، پای کار بمانند.

کاشانی‌پور با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی اسکان و پشتیبانی از میهمانان، گفت: جمع‌بندی مراکز اسکان باید هرچه سریع‌تر نهایی و اولویت‌بندی این مراکز نیز به‌صورت دقیق مشخص شود تا بتوانیم بر اساس آمار واقعی، خدمات‌رسانی منظم و هدفمند داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های متعددی برای تأمین محل توقف خودروها پیش‌بینی شده است، افزود: در مجموع ۲۵۰۰ پارکینگ خودرو در نقاطی از جمله میدان تره‌بار بهمن، مترو علی‌آباد، زمین فلاحتی، پارکینگ بعثت، فرهنگسرای بهمن، پارکینگ وصال، صابونیان، دشتبان‌زاده و فدائیان در نظر گرفته شده و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک نیز ۱۱ پارکینگ را در پیام‌رسان «نشان» ثبت کرده تا دسترسی و هدایت خودروها تسهیل شود.

شهردار منطقه ۱۶ ادامه داد: همچنین با توجه به پیش‌بینی ورود ۱۴۰ اتوبوس کاروان شامل ۶۰ اتوبوس از هرمزگان و ۸۰ اتوبوس از بوشهر، باید تمهیدات لازم برای توقف و ساماندهی پارکینگ اتوبوس‌ها با دقت کامل در نظر گرفته شود.

کاشانی‌پور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه اسکان و پشتیبانی، گفت: طبق هماهنگی‌های صورت‌گرفته، خانواده شهدای میناب به مدت دو روز در فرهنگسرای بهمن اسکان داده می‌شوند و این مجموعه همچنین برای میزبانی از استان بوشهر نیز در اختیار قرار خواهد گرفت. افزون بر این، با هماهنگی هلال احمر، استان معین زنجان نیز آمادگی خود را برای استقرار ۱۰۰۰ چادر اعلام کرده است.

وی تأکید کرد: ابتدایی‌ترین نیاز در حوزه اسکان، تأمین سرویس بهداشتی، تانکر آب و آب‌رسانی مناسب است و در این راستا، در بوستان بعثت ۸۴ چشمه سرویس بهداشتی موجود است و باید کانکس‌های سرویس بهداشتی نیز متناسب با ظرفیت ۵ تا ۸ هزار نفر در محل مستقر شود.

شهردار منطقه ۱۶ با بیان اینکه منطقه در صورت تأمین امکانات، آمادگی کامل برای پشتیبانی دارد، افزود: منطقه هر میزان امکانات دریافت کند، به همان میزان پشتیبانی را با قدرت انجام خواهد داد.

کاشانی‌پور در ادامه از انجام هماهنگی‌های لازم برای سردخانه‌ها و نیز تحویل قریب‌الوقوع ارزاق برای دپو و ذخیره‌سازی خبر داد و گفت: استقرار پاورباکس در محل‌های مورد نیاز نیز باید در دستور کار فوری قرار گیرد.

وی با اشاره به آماده‌سازی‌های عمرانی و خدماتی انجام‌شده اظهار داشت: در نواحی ۴ و ۵ تراشه آسفالت اجرا شده و در فرهنگسرا نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده و مرمت سقف‌ها به پایان رسیده است. همچنین ظرفیت ۱۲ آشپزخانه برای تأمین غذای بیش از ۱۲۰ هزار نفر آماده شده است.

شهردار منطقه ۱۶ از پیش‌بینی استقرار میز ثبت‌نام داوطلبان نیز خبر داد و گفت: ساماندهی و جذب نیروهای داوطلب مردمی می‌تواند نقش مهمی در کیفیت خدمت‌رسانی ایفا کند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی منطقه تأکید کرد و افزود: در سالن شهید آوینی باید برنامه‌های فرهنگی مناسبی از جمله پخش مستند شهید صنیع‌خانی، نمایش کلیپ‌های مرتبط با پیرغلامان، اجرای تئاتر با موضوع میناب و اجرای برنامه‌های روزانه به مدت ۲ تا ۳ ساعت پیش‌بینی شود.

شهردار منطقه ۱۶ در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر امور خواستار تلاش شبانه‌روزی همه بخش‌ها برای نهایی‌سازی اقدامات و تأمین آرامش و نظم در روند اسکان و خدمت‌رسانی شد.