به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی صبح امروز (دوشنبه هشتم تیر) به ریاست غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون و با حضور سید محمد پاک مهر و دیگر اعضا برگزار شد.



نوروزی در ابتدای این جلسه با تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله حسین(ع) و یاران باوفایشان و همچنین گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ رمضان بویژه قائد شهید امت، اظهار داشت: فدراسیون پزشکی ورزشی این روزها حسب وظیفه ملی و مذهبی خود در تدارک ایفای نقش در مراسم بدرقه امام شهید است چرا که باور داریم این مهم ادای دین به خدمات بی نظیر رهبر شهیدمان به ایران اسلامی و تشیع است، بنابراین حضور باشکوه و پررنگی در این مراسم خواهیم داشت.



وی با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام ستاد مرکزی فدراسیون خاطرنشان کرد: در ایام وداع و تشییع امام شهید، یعنی طی روزهای ۱۳ لغایت ۱۵ تیرماه درمانگاه فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور ارائه خدمات پزشکی به مردم قدرشناس و شهیدپرور، به صورت شبانه‌روزی دایر خواهد بود و خدمات پزشکی لازم را ارائه خواهد کرد.



رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در ادامه با اشاره به پیگیری فعالیت‌های این فدراسیون در زمینه‌های مختلف، اهمیت فعالیت ساختارمند و هدفمند هیات‌های پزشکی ورزشی استان‌ها را یادآور شد و از برنامه‌ریزی برای برگزاری مجامع هیات های استانی پس از سپری شدن روال قانونی طی هفته‌های آینده خبر داد.



در این مجمع که چندین مصوبه به منظور پیشبرد برنامه‌های فدراسیون به دنبال داشت، دکتر سید اشکان اردیبهشت دبیرکل فدراسیون گزارشی از برنامه‌ریزی برای برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون و برنامه‌های در دست اقدام در جهت بازدید از باشگاه ها و اماکن ورزشی و همچنین ساماندهی ورزشکاران، دکتر لاله حاکمی نایب رئیس توضیحاتی در خصوص برگزاری دوره مربیگری سلامت و سعید غلامی خزانه دار فدراسیون گزارشی از پیگیری روند تخصصی امور مالی فدراسیون ارائه دادند.



در این جلسه سعید کاظمی، محمد چینیان و احسان فرید دیگر اعضای هیئت رئیسه نیز حضور داشتند و به بیان دیدگاه کارشناسی پرداختند.