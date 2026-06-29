به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کشکولی در جلسه هماهنگی تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: مسئولیت کمیته مواکب بر اساس مصوبات اولیه شورای تأمین به این کمیته واگذار شد و تاکنون سه جلسه تخصصی در این زمینه برگزار شده است.

وی افزود: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده در نشست اخیر با ستاد بازسازی عتبات‌عالیات، مقرر شده است پنج موکب شاخص که در سال‌های گذشته سابقه خدمت‌رسانی در ایام اربعین را داشته‌اند، در مسیرهای ورودی و خروجی استان مستقر شوند و به زائران خدمات ارائه کنند.

معاون استاندار لرستان با اشاره به محل استقرار این مواکب، گفت: دو موکب در محدوده آزادراه خرم‌آباد -پل زال با هماهنگی سپاه مستقر خواهند شد و سه موکب دیگر در ورودی و خروجی خرم‌آباد و مسیر آزادراه شهید بروجردی، خدمات پذیرایی به زائران را ارائه خواهند کرد.

کشکولی، افزود: موضوع پشتیبانی و حمایت از مواکب نیز با استاندار لرستان مطرح شده و خوشبختانه قول مساعد برای بررسی راهکارهای قانونی حمایت از مواکب داده شده است تا از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط امکان پشتیبانی از این مجموعه‌ها فراهم شود.

وی تأکید کرد: مأموریت کمیته مواکب در استان، صرفاً ارائه خدمات پذیرایی و رفاهی به زائران در مسیر عبور است.

معاون استاندار لرستان، عنوان کرد: کمیته مواکب تمامی اقدامات و هماهنگی‌های لازم را انجام داده و از مسئولان مواکب نیز خواسته شده است، روند آماده‌سازی و خدمت‌رسانی را آغاز کنند و استانداری نیز تلاش خواهد کرد حمایت‌های لازم را در چارچوب قوانین از آنان به عمل آورد.