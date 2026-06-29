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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

دمای هوا در لرستان تغییرات قابل‌توجهی نخواهند داشت

دمای هوا در لرستان تغییرات قابل‌توجهی نخواهند داشت

 خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان، تأکید کرد: از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده دماها تغییرات قابل‌توجهی نخواهند داشت.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز دوشنبه و تا روزهای پایانی هفته جاری باتوجه‌به حاکمیت شرایط پایدار، جوی آرام را در منطقه شاهد خواهیم بود.

وی گفت: در این مدت برای اغلب نقاط استان، آسمان صاف و در ساعاتی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین در مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده دماها تغییرات قابل‌توجهی نخواهند داشت و کماکان مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.

کد مطلب 6874390

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