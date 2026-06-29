هشدار مدیریت بحران قزوین درباره احتمال سیلاب و صاعقه در مناطق کوهستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرتالله مهدیخانی اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، از صبح تا اواخر وقت روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه، با رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید در پارهای از مناطق استان، بهویژه ارتفاعات، رخ خواهد داد.
وی افزود: در پی این شرایط جوی، احتمال بالا آمدن آب رودخانهها، جاری شدن روانآب و سیلاب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و بروز خسارتهای احتمالی وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از شهروندان خواست از اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها، همچنین صعود به ارتفاعات در مدت فعالیت این سامانه جوی خودداری کنند.
مهدیخانی همچنین بر ضرورت ایمنسازی سازههای موقت و سبک و رعایت توصیههای ایمنی برای پیشگیری از خسارات احتمالی تأکید کرد.
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