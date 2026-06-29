آمادگی کامل صمت البرز برای پشتیبانی از مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت معدن و تجارت البرز؛ روز دوشنبه ۸ تیرماه جلسه هماهنگی ستاد پشتیبانی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، معاونان ادارهکل، رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای استان، رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانها، نمایندگان بسیج اصناف و بازاریان استان البرز، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت و دیگر اعضای شورای همخانواده صمت در محل ادارهکل صمت استان البرز برگزار شد.
در این نشست، ضمن بررسی آخرین هماهنگیهای لازم، وظایف دستگاهها و تشکلهای عضو شورای همخانواده صمت بهمنظور ارائه خدمات مطلوب در مراسم تشییع، بهصورت دقیق تقسیم و ابلاغ شد.
"محمد انصاری" در این جلسه با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل تمامی بخشهای زیرمجموعه، خواستار حضور میدانی، هماهنگی مستمر و ارائه گزارشهای لحظهبهلحظه از روند اجرای مأموریتها شد و بر بسیج تمامی ظرفیتهای بخش صنعت، معدن، تجارت و اصناف استان برای پشتیبانی از این مراسم باشکوه تأکید کرد.
بر اساس تصمیمات این جلسه، مأموریتهای ویژهای به اتحادیههای صنفی، بهویژه اتحادیه نانوایان، مکانیکها، باتریسازان، یدککشها، فروشندگان تلفن همراه و امداد خودرو واگذار شد تا در مسیرهای تعیینشده، خدمات مورد نیاز زائران و شرکتکنندگان را ارائه کنند.
همچنین با هدف خدمترسانی هرچه بهتر به مردم، استقرار نانواییهای سیار در مسیر مراسم تشییع در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانها و اتاقهای اصناف با برپایی موکبهای پذیرایی و خدماترسانی در طول مسیر، نقش مؤثری در خدمترسانی به شرکتکنندگان در این مراسم ایفا کنند.
در پایان این نشست، بر آمادگی کامل تمامی اعضای شورای همخانواده صمت استان البرز برای ایفای نقش مؤثر در پشتیبانی و خدمترسانی شایسته به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید شد.
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