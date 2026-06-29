مردم چهارمحال و بختیاری مهیای حضور تاریخی در بدرقه امام شهید انقلاب 

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد هماهنگی اعزام زائران و برگزاری مراسم تشییع امام شهید انقلاب اسلامی به ریاست استاندار چهارمحال و بختیاری برگزار و نسبت به هم‌افزایی همه ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تأکید شد.

جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست با تأکید بر اینکه امنیت، ایمنی، سلامت زائران و خدمات‌رسانی مطلوب چهار اولویت اصلی ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید است، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با انسجام، هماهنگی و تکیه بر مشارکت مردمی، مقدمات حضور ایمن و باشکوه مردم استان در این مراسم را فراهم کنند.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد ملی و مذهبی، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدماتی، امدادی، انتظامی و فرهنگی استان باید با حداکثر آمادگی و هماهنگی، مسئولیت‌های خود را در چارچوب مصوبات ستاد انجام دهند و چهار اصل امنیت، ایمنی، سلامت و خدمات‌رسانی مطلوب را در تمامی مراحل اجرای برنامه‌ها مدنظر قرار دهند.

مردانی با بیان اینکه مشارکت مردمی محور اصلی برگزاری این مراسم است، افزود: رویکرد ستاد، تسهیل حضور خودجوش مردم است و بخش عمده جابه‌جایی زائران از طریق خودروهای شخصی انجام خواهد شد. از این‌رو، همه افرادی که قصد حضور در مراسم را دارند، باید در سامانه راه‌اندازی‌شده توسط سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) ثبت‌نام کنند تا امکان برنامه‌ریزی، مدیریت و ارائه خدمات بهتر فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش‌بینی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای زائرانی که امکان سفر با خودروی شخصی ندارند، بر آمادگی کامل اتوبوس‌ها، رعایت الزامات ایمنی و معاینه فنی، هماهنگی در اسکان و خدمات پشتیبانی و همچنین اطلاع‌رسانی مستمر از طریق سخنگوی ستاد تأکید کرد.

مردانی همچنین خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره رعایت توصیه‌های بهداشتی و ایمنی، پرهیز از اعزام کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری، همراه داشتن اقلام ضروری سفر و همکاری کامل زائران با عوامل اجرایی شد و گفت: همه دستگاه‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها موظف‌اند در فضاسازی محیطی، پشتیبانی از مواکب، خدمات‌رسانی و فراهم کردن بستر حضور باشکوه مردم همکاری لازم را داشته باشند.

تدوین نقشه راه پشتیبانی از اعزام زائران چهارمحال به مراسم تشییع رهبر شهید

در ادامه، ملک‌محمد محمودیان در این نشست بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای پشتیبانی از کاروان‌های اعزامی در حال انجام است، اظهار داشت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، سپاه، هلال‌احمر و سایر نهادهای مسئول با هدف تأمین نیازهای کاروان‌ها و ارائه خدمات مناسب به زائران در دستور کار قرار گرفته است.

محمودیان تأمین اقلام مورد نیاز، پشتیبانی از ناوگان حمل‌ونقل، آماده‌سازی بسته‌های خدماتی و رفاهی، پیش‌بینی امکانات لازم در مسیر تردد زائران و فراهم کردن شرایط مناسب برای استقرار و خدمات‌رسانی به هم‌استانی‌ها را از مهم‌ترین محورهای این کمیته عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحال و بختیاری همچنین بر تقسیم کار دقیق میان دستگاه‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای اجرای هرچه بهتر مأموریت‌های محوله تأکید کرد و افزود: همه اقدامات باید با انسجام، هماهنگی و سرعت لازم انجام شود تا زائران با آرامش و بدون دغدغه در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حضور یابند.

وی بیان کرد: کمیته پشتیبانی تا پایان عملیات اعزام و بازگشت زائران، روند اجرای مصوبات و تأمین نیازهای پیش‌بینی‌شده را به‌صورت مستمر رصد و پیگیری خواهد کرد.