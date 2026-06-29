برگزاری سومین پویش «آیین ققنوس» با محوریت آیین وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد فرهنگی و هنری بهصورت سراسری ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور برگزار شده و شرکتکنندگان میتوانند در محورهای اعلامی، آفرینشهای ادبی و هنری خود را به دبیرخانه این پویش ملی ارسال کنند.
محورهای این پویش شامل شعر (کلاسیک و نو)، دلنوشته و قطعه ادبی، دکلمه شعر و قطعه ادبی، و طرح گرافیکی است.
آخرین مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۳۱ تیرماه جاری تعیین شده است. علاقهمندان به شرکت در این پویش میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان ایتا به شناسه @alborz_isojd و شماره ۰۹۳۸۸۱۲۴۰۲۸ ارسال کنند.
آثار برگزیده پس از داوری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و منتخبی از آثار نیز در کتاب ویژهای که به همین مناسبت منتشر میشود، به چاپ خواهد رسید.
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