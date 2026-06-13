به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: آب شرب مشترکان شهر زیارتعلی شهرستان رودان به علت تعمیر الکتروپمپ از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۴ خردادماه به مدت ۲۴ ساعت قطع یا با افت فشار مواجه خواهد شد.

در این اطلاعیه ضمن عذرخواهی از شهروندان به دلیل بروز این مشکل، از صبوری و همکاری مردم شریف شهر زیارتعلی قدردانی شده است.

همچنین از مشترکان محترم درخواست شده است با مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از مخازن ذخیره منازل، در کاهش مشکلات ناشی از این قطعی همکاری لازم را داشته باشند.