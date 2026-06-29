استقرار واحد سیار انتقال خون در بیجار

سوسن عباس‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واحد سیار اداره‌کل انتقال خون استان کردستان روز سه‌شنبه ۹ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در جنب مرکز بهداشت بیجار (بیمارستان قدیم) و مقابل پارک ۱۵ خرداد مستقر خواهد شد و از اهداکنندگان خون پذیرش به عمل می‌آورد.

وی با اشاره به اهمیت اهدای خون در حفظ سلامت جامعه افزود: اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوه‌های مشارکت اجتماعی و نوع‌دوستی است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چند بیمار نیازمند را نجات دهد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار بیان کرد: بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، مصدومان حوادث، مادران باردار و افرادی که تحت عمل‌های جراحی قرار می‌گیرند، همواره به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند و استمرار اهدای خون نقش مهمی در تأمین این نیاز حیاتی دارد.

عباس‌پناه با قدردانی از مشارکت همیشگی مردم شهرستان بیجار در برنامه‌های اهدای خون، تصریح کرد: شهروندان این شهرستان در سال‌های گذشته همواره با حضور مسئولانه و ایثارگرانه خود، نقش مؤثری در تأمین ذخایر خونی استان داشته‌اند و انتظار می‌رود این بار نیز با استقبال گسترده، یاری‌گر بیماران نیازمند باشند.

وی از شهروندان واجد شرایط دعوت کرد با حضور در محل استقرار واحد سیار، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند و افزود: همراه داشتن کارت ملی برای اهدای خون الزامی است و اهداکنندگان نیازی به ناشتا بودن ندارند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار خاطرنشان کرد: مشارکت در اهدای خون علاوه بر کمک به نجات جان بیماران، موجب تقویت فرهنگ ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه می‌شود و این اقدام خداپسندانه می‌تواند امید را به خانواده‌های چشم‌انتظار درمان هدیه کند.