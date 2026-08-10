استقرار واحد سیار انتقال خون در بیجار

سوسن عباس‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار اداره کل انتقال خون استان کردستان روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه در شهرستان بیجار مستقر می‌شود و شهروندان می‌توانند برای اهدای خون به این واحد مراجعه کنند.

وی افزود: این واحد از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در محل مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵، جنب مرکز بهداشت شهرستان بیجار و بیمارستان قدیم، مستقر خواهد بود و امکان پذیرش اهداکنندگان فراهم است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بیجار با اشاره به اهمیت اهدای خون گفت: نیاز به خون یک نیاز همیشگی است و بسیاری از بیماران برای ادامه روند درمان خود به فرآورده‌های خونی نیاز دارند؛ بنابراین حضور داوطلبانه مردم در مراکز اهدای خون می‌تواند نقش مهمی در تأمین این نیاز داشته باشد.

عباس‌پناه ادامه داد: خون اهدایی شهروندان در شرایط مختلف برای بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد و ممکن است همین اقدام ساده یک فرد، در شرایطی برای بیماری که به خون نیاز دارد، حیاتی باشد.

وی با قدردانی از شهروندان بیجاری که طی سال‌های گذشته در برنامه‌های اهدای خون مشارکت داشته‌اند، عنوان کرد: فرهنگ نوع‌دوستی و کمک به همنوع در میان مردم شهرستان وجود دارد و انتظار داریم این مشارکت در برنامه پیش‌رو نیز تداوم داشته باشد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بیجار خاطرنشان کرد: برای اهدای خون نیازی به ناشتا بودن افراد نیست و متقاضیان باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا فرآیند پذیرش و اهدای خون انجام شود.

عباس‌پناه با تأکید بر اینکه اهدای خون اقدامی داوطلبانه و انسان‌دوستانه است، گفت: شاید برای اهداکننده تنها بخشی از زمان روز محسوب شود، اما برای بیماری که چشم‌انتظار دریافت خون است، می‌تواند به معنای فرصتی دوباره برای ادامه درمان و زندگی باشد.

وی از شهروندان واجد شرایط خواست روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه با مراجعه به واحد سیار انتقال خون، در این امر خیر مشارکت کنند و افزود: حضور مردم در چنین برنامه‌هایی علاوه بر کمک به بیماران، موجب تقویت ذخایر خونی و آمادگی بیشتر مراکز درمانی برای پاسخگویی به نیازهای بیماران خواهد شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار در پایان گفت: امیدواریم با استقبال شهروندان، برنامه اهدای خون با مشارکت گسترده مردم برگزار شود و بار دیگر شاهد جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نوع‌دوستی مردم شهرستان باشیم.

واحد سیار اداره کل انتقال خون استان کردستان روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در جنب مرکز بهداشت شهرستان بیجار، بیمارستان قدیم و روبه‌روی پارک ۱۵ خرداد، در محل مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مستقر خواهد بود.