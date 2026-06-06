مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی، اظهار کرد: اهدای خون اقدامی انساندوستانه و نجاتبخش است که میتواند جان بیماران نیازمند را نجات دهد.
وی افزود: در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات انتقال خون، تیم سیار خونگیری روز یکشنبه ۱۷ خردادماه در شهرستان اسلامآباد غرب مستقر خواهد شد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: این پایگاه سیار در محل پشت بیمارستان امام خمینی(ره) اسلامآباد غرب مستقر میشود و از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود.
میرزاده خاطرنشان کرد: حضور مردم نیکوکار در این برنامه نقش مهمی در تأمین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران، مصدومان و مراکز درمانی استان دارد.
وی با اشاره به نیاز مستمر مراکز درمانی به خون و فرآوردههای خونی گفت: اهدای خون یک مسئولیت اجتماعی ارزشمند است و استمرار این مشارکت مردمی میتواند به حفظ ذخایر خونی در سطح مطلوب کمک کند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان واجد شرایط خواست با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در محل استقرار تیم سیار حضور یابند و در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.
میرزاده در پایان تأکید کرد: اهدای خون، اهدای زندگی است و هر واحد خون اهدایی میتواند در درمان و نجات جان چند بیمار مؤثر باشد.
کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار خونگیری در شهرستان اسلامآباد غرب و دعوت از شهروندان برای مشارکت در اهدای خون خبر داد.
مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی، اظهار کرد: اهدای خون اقدامی انساندوستانه و نجاتبخش است که میتواند جان بیماران نیازمند را نجات دهد.
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