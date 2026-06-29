به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از پرسش‌های متداول درباره متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سال ۱۴۰۵، این است که آیا فرمول متناسب‌سازی توسط تأمین اجتماعی طراحی شده و امکان تغییر آن وجود دارد.

فرمول اجرا شده برای مرحله سوم و نهایی متناسب‌سازی، دقیقا طبق جزء ۲ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی است که مقرر می‌دارد: «در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه‌ سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به‌ نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»

بنابراین تغییر این فرمول نیازمند، وضع قانون جدید توسط مجلس شورای اسلامی، همراه با تأمین اعتبار مورد نیاز است.