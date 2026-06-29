پیام عاشورا با روشنگری حضرت زینب(س) در تاریخ ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه‌صغری طالب‌زاده بعدازظهر دوشنبه در نشست «مؤلفه‌های مبتنی بر خطبه‌های عاشورایی حضرت زینب(س)» که در مدرسه علمیه تخصصی الزهرا(س) ساری برگزار شد، اظهار کرد: شناخت شخصیت حضرت زینب(س) تنها با بررسی وقایع عاشورا کامل نمی‌شود، بلکه باید مسیر دشوار زندگی ایشان از مدینه تا کربلا و سپس دوران اسارت در کوفه و شام را نیز مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به رنج‌ها و مسئولیت‌های سنگین حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا افزود: این بانوی بزرگ اسلام در اوج سختی‌ها، رسالت خطیر حفظ و انتقال پیام نهضت حسینی را بر عهده گرفت و با استقامت و بصیرت، اجازه نداد حقیقت عاشورا در میان تبلیغات حکومت اموی به فراموشی سپرده شود.

مدرس حوزه علمیه با بیان اینکه حضرت زینب(س) پیش از عاشورا به «عقیله بنی‌هاشم» شهرت داشت، گفت: این لقب نشان‌دهنده جایگاه علمی، خردمندی و تدبیر ایشان است و پس از عاشورا نیز به دلیل تحمل بزرگ‌ترین مصائب تاریخ اسلام، به «ام‌المصائب» معروف شدند.

طالب‌زاده خاطرنشان کرد: عظمت حضرت زینب(س) تنها در صبر بر مصیبت‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه هنر ایشان در مدیریت بحران، هدایت کاروان اسرا و تبدیل رنج و اندوه به یک جریان روشنگر و اثرگذار تاریخی بود.

وی خطبه‌های حضرت زینب(س) در کوفه و شام را از مهم‌ترین عوامل افشای چهره واقعی حکومت بنی‌امیه دانست و تصریح کرد: آن حضرت با سخنان کوبنده و شجاعانه خود در برابر ابن‌زیاد و یزید، از حقانیت اهل‌بیت(ع) دفاع کردند و پیام قیام امام حسین(ع) را به نسل‌های بعد منتقل ساختند.

این استاد حوزه در ادامه با اشاره به جمله معروف «ما رأیتُ إلا جمیلاً» اظهار داشت: این سخن، بیانگر اوج بینش توحیدی حضرت زینب(س) است؛ نگاهی که در دل سخت‌ترین حوادث نیز جلوه‌ای از حکمت و اراده الهی را مشاهده می‌کند و هرگز به معنای نادیده گرفتن جنایت دشمن نیست.

طالب‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زینب(س) در زندگی امروز، گفت: نگاه توحیدی، استقامت در برابر دشواری‌ها، امیدآفرینی در بحران‌ها و پایداری در مسیر حق، از مهم‌ترین درس‌هایی است که می‌توان از زندگی آن بانوی بزرگ اسلام آموخت.