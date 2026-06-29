به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، در چند روز اخیر تبلیغاتی در فضای مجازی برای جذب بازیگر فصل سوم سریال «وحشی» منتشر شده است که در همین راستا پلتفرم منتشر کننده این سریال توضیحاتی در این باره داده و چنین فراخوانی را کذب دانسته است.

در توضیح پلتفرم فیلم‌نت آمده است:

تولید فیلم و سریال همواره با این چالش مواجه بوده است که برخی از افراد و شرکت‌ها آگهی‌های تقلبی و کذب برای جذب بازیگر منتشر کرده و بسیاری از علاقه‌مندان به هنر بازیگری را مورد کلاهبرداری قرار می‌دهند.

از آنجاکه به تازگی یک صفحه اینستاگرامی در قالب شرکت سینمایی برای جذب بازیگر فصل سوم سریال «وحشی» تبلیغاتی را انجام داده است، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد این سریال که محصول اختصاصی فیلم‌نت است مطلقا در حال جذب بازیگر از طریق صفحات مجازی نیست و از علاقه‌مندان و مخاطبان محترم سریال «وحشی» درخواست می‌شود تحت هیچ شرایطی به این آگهی‌ها اعتماد نکنند.

همچنین موکدا از علاقه‌مندان بازیگری درخواست می‌شود که در این مسیر از پرداخت هزینه نیز خودداری کنند.

پلتفرم پخش کننده «وحشی» حق شکایت از افراد و شرکت‌هایی را که از نام پروژه‌های این پلتفرم سواستفاده می‌کنند، برای خود محفوظ می‌داند.»