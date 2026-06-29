آمادگی کامل گلستان برای اسکان و پذیرایی از زائران مراسم وداع

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ابوالقاسمی، بعد از ظهر دوشنبه از آمادگی کامل ستاد اسکان زائران مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) با مشارکت مدیریت شهری گلستان خبر داد و اظهار کرد: خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی به زائران این مراسم به‌صورت شبانه‌روزی ارائه خواهد شد.

وی که مدیر فرهنگی و اجتماعی شهرداری گلستان و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بهارستان است، افزود: ستاد اسکان زائران به نمایندگی از مدیریت شهری گلستان و با همکاری فرمانداری شهرستان بهارستان، ناحیه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل (ع)، ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره)، ستاد اقامه نماز جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان راه‌اندازی شده است.

ابوالقاسمی با بیان اینکه موکب و ستاد اسکان زائران در محور جاده ساوه و ورودی شهرستان بهارستان مستقر شده است، گفت: این ستاد از ۱۳ تا ۱۸ خردادماه به‌صورت شبانه‌روزی آماده اسکان موقت، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی خواهد بود.

وی ادامه داد: امکانات لازم برای استراحت، اسکان موقت و خدمات مورد نیاز زائران با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نیروهای جهادی و مدیریت شهری فراهم شده تا عاشقان ولایت با آرامش و سهولت بیشتری در آیین وداع و تشییع حضور یابند.

مدیر فرهنگی و اجتماعی شهرداری گلستان در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر گلستان نیز همگام با سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای ارائه خدمات شایسته به زائران این مراسم بسیج کرده‌اند.