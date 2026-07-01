به گزارش خبرنگار مهر، بهرنگ عسگری، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از آمادهسازی سایت ۶ هکتاری اسکان زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در ورودی شهر دماوند خبر داد.
وی که رئیس اداره عمران شهرداری دماوند است، اظهار کرد: در اجرای مصوبات ستاد شهرستانی و با توجه به تشکیل کمیته فرعی استقبال از زائران به ریاست شهردار دماوند، عملیات آمادهسازی این سایت با همکاری فرمانداری، شهرداریهای شهرستان و سایر دستگاههای خدماترسان در دستور کار قرار گرفت.
عسگری با اشاره به نقش شهرستان دماوند بهعنوان معین استانهای مازندران و گلستان در اسکان و خدماترسانی به زائران، افزود: عملیات خاکبرداری و تسطیح بیش از ۶ هکتار از اراضی پیشبینیشده در محدوده مقابل روستای اسلامآباد با بهرهگیری از دو دستگاه گریدر، دو دستگاه لودر، دو دستگاه کامیون و سایر ماشینآلات بهصورت مستمر و طی سه روز در حال انجام است.
وی ادامه داد: این سایت بهگونهای طراحی شده است که امکان استقرار موکبهای پذیرایی، محل اسکان زائران، سرویسهای بهداشتی، درمانگاه، پارکینگ و سایر خدمات مورد نیاز را بهصورت متمرکز فراهم کند.
رئیس اداره عمران شهرداری دماوند خاطرنشان کرد: همزمان با عملیات عمرانی، نقشه جامع سایت توسط کارشناسان اداره فنی و شهرسازی شهرداری تهیه شده و جانمایی تمامی بخشهای خدماتی، امدادی و رفاهی با هماهنگی ستاد شهرستانی انجام شده است.
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