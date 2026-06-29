به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در مسجد مقدس جمکران، با حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد تولیت این مسجد دیدار و گفت‌وگو کرد.



وی در جریان این حضور، ضمن تشرف به مسجد مقدس جمکران، با تولیت این آستان مقدس درباره موضوعات مورد اهتمام گفت‌وگو کرد.



در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین عماد مشاور رئیس‌جمهور، حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار قم و جمعی از مسئولان استانی نیز حضور داشتند.



حضور رئیس‌جمهور در مسجد مقدس جمکران، بخشی از برنامه‌های سفر وی به استان قم بود که با دیدار و گفت‌وگو با مسئولان این آستان مقدس همراه شد.



در ادامه این برنامه، به میزبانی تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، ضیافتی برگزار شد و رئیس‌جمهور در نشستی صمیمانه با جمعی از بیوت مراجع عظام تقلید، برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شماری از اساتید برجسته حوزه‌های علمیه دیدار و گفت‌وگو کرد.



پزشکیان در این نشست، درباره مهم‌ترین مسائل و موضوعات روز کشور مطالبی را بیان کرد و حاضران نیز در فضایی صمیمی به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.