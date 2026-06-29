مخبر: شهید لاریجانی زبان گویای عقلانیتِ راهبردی جمهوری اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری عصر امروز (دوشنبه) به همراه اعضای خانواده خود در منزل شهید دکتر علی لاریجانی حضور یافت و ضمن ابراز همدردی و تسلیت، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشت.



وی با اشاره به جایگاه ممتاز علمی و مدیریتی شهید دکتر علی لاریجانی گفت: شهید دکتر علی لاریجانی از برجسته‌ترین چهره‌های خردورز و راهبردساز انقلاب اسلامی بود؛ شخصیتی که در بزنگاه‌های حساس، با عقلانیت، حکمت، شجاعت و آینده‌نگری از حقوق ملت ایران دفاع کرد و نشان داد که می‌توان هم مقتدر بود و هم خردمندانه از منافع ملی صیانت کرد.



مشاور و دستیار مقام معظم رهبری افزود: شهید لاریجانی در همه مسئولیت‌های خود، منطق انقلاب اسلامی را با استدلالی متقن، بیانی سنجیده و صلابتی مثال‌زدنی به نمایش گذاشت. از همین رو، دشمنان ملت ایران به‌خوبی دریافته بودند که قدرت جمهوری اسلامی تنها در میدان نیست، بلکه در اندیشه، تدبیر و شخصیت‌هایی متجلی است که با اتکا به منطق، اراده ملت ایران را نمایندگی می‌کنند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: هنگامی که دشمن در برابر منطق مستحکم، استدلال‌های متقن و ایستادگی شخصیت‌هایی چون شهید لاریجانی ناتوان می‌شود، به سنت همیشگی خود، یعنی ترور، جنایت و حذف فیزیکی روی می‌آورد. این، نشانه آشکار استیصال قدرت‌هایی است که توان رویارویی با حقیقت را ندارند. جنایت، هرگز جایگزین پاسخ به منطق نخواهد شد و خون شهیدان، این حقیقت را ماندگارتر خواهد کرد.



وی خاطرنشان کرد: میراث شهید علی لاریجانی، تنها مجموعه‌ای از مسئولیت‌های اجرایی نیست؛ او مسیری شفاف و نورانی از عقلانیت انقلابی، تدبیر راهبردی، وفاداری به ولایت و دفاع هوشمندانه از عزت ایران اسلامی را به یادگار گذاشت و بی‌تردید این میراث، چراغ راه مدیران آینده کشور خواهد بود.



مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در تشریح سجایای اخلاقی و علمی شهید مرتضی لاریجانی، فرزند شهید علی لاریجانی، نیز گفت: وی جوانی برنا و مؤمن بود و هیچ‌گاه از موقعیت خود استفاده نکرد. در عین حال که از نخبگان تراز اول دانشگاهی بود، همواره گمنام، اما خدوم به کشور و انقلاب خدمت کرد و سرانجام نیز به همراه پدر بزرگوارش به فیض شهادت نائل آمد.



وی در پایان، ضمن تسلیت مجدد به خانواده این شهید والامقام، صبر و استقامت آنان را سرمایه‌ای ارزشمند برای ملت ایران دانست و تأکید کرد: دشمنان باید بدانند که با شهادت فرزندان این سرزمین، نه پرچم عزت ایران بر زمین خواهد ماند و نه مسیر عقلانیت، مقاومت و پیشرفت متوقف خواهد شد.



در پایان این دیدار، لوح یادبودی به رسم تکریم به خانواده معزز شهید دکتر علی لاریجانی اهدا شد.