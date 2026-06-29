به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی در دیدار پزشکیان، ضمن قدردانی از عملکرد رئیس جمهور در مقاطع حساس کشور، اظهار داشت: حضور میدانی و مستمر جنابعالی در شرایط دشوار و حوادث اخیر، نشانهای از شجاعت، مسئولیتپذیری و پایبندی به خدمترسانی به مردم بوده است.
مدیر حوزههای علمیه کشور با اشاره به مدیریت مسائل اقتصادی کشور در شرایط محدودیتها و تنگناهای موجود، اقدامات دولت در این زمینه را شایسته تقدیر دانست و افزود: ورود دولت به عرصه مذاکرات و پیگیری مسیرهای دیپلماتیک نیز اقدامی مهم است و امیدواریم این روند در چارچوب سیاستهای کلان نظام و رهبری معظم ادامه یافته و زمینهساز شکلگیری شرایط مطلوب در دوره پساجنگ شود و دستاوردهای راهبردی جنگ سوم تثبیت و همبستگی کشورهای اسلامی و محور مقاومت تقویت گردد.
آیتالله اعرافی همچنین با اشاره به ظرفیتهای سازمانیافته حوزههای علمیه و نهادهای عالی حوزوی در قم و سراسر کشور در مدیریت اجتماعی و فرهنگی کشور گفت: در قالب ساختارهای قرارگاهی حوزه، بیش از 40 هزار نفر از نیروهای حوزوی در حوادث اخیر به میدان آمدند و در کنار مردم و نظام ایفای نقش کردند. همواره به این نیروها تأکید شده است که ضمن حمایت از تصمیمات نظام و رهبری معظم، از رفتارهای پرخاشگرانه در این زمینه پرهیز کنند؛ هر چند فضای نقد و ارائه دیدگاههای کارشناسی و مطالبهگری نیز باید حفظ شود.
آیتالله اعرافی در ادامه بر آمادگی حوزههای علمیه برای همکاری در حل مسائل اجتماعی و پیشبرد الگوی مسجدمحوری با هماهنگی و راهبری قرار ملی مسجد تأکید کرد و گفت: حوزه و روحانیت وظیفه خود میدانند که در حد توان و ظرفیتهای موجود، برای حل مسائل جامعه و کمک به پیشرفت کشور در میدان حضور داشته باشند. بیتردید صبوری و تدبیر و مقاومت دولت در شرایط کنونی نقشی تعیینکننده در عبور کشور از چالشهای موجود خواهد داشت.
وی بر عنایت به اندیشههای امامین انقلاب و توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و توصیههای مراجع عظام و نیز رایزنی با نخبگان حوزه و دانشگاه و بهویژه توجه اکید به مردم عزیز و خیابان و میدان و نیز معیشت مردم تأکید کرد .
مدیر حوزههای علمیه کشور همچنین پیشنهادهایی در حوزه توسعه تعاملات علمی و بینالمللی ارائه کرد که از جمله آنها میتوان به جذب دانشجویان خارجی از دانشگاههای معتبر، گسترش آموزش زبان فارسی و انتقال دانش فنی، توسعه دیپلماسی علمی و فرهنگی، ایجاد شبکهها و حلقههای گردشگری برای کشورهای علاقهمند به ایران و بهرهگیری از ظرفیت تجار و فارغالتحصیلان مراکز حوزوی و دانشگاهی در توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد.
قم- مدیر حوزههای علمیه کشور با تأکید بر اهمیت تداوم مذاکرات، گفت: ادامه این روند در چارچوب سیاستهای کلان نظام میتواند به تأمین منافع ملی و ایجاد گشایشهای بیشتر برای کشور کمک کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی در دیدار پزشکیان، ضمن قدردانی از عملکرد رئیس جمهور در مقاطع حساس کشور، اظهار داشت: حضور میدانی و مستمر جنابعالی در شرایط دشوار و حوادث اخیر، نشانهای از شجاعت، مسئولیتپذیری و پایبندی به خدمترسانی به مردم بوده است.
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