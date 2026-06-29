  1. استانها
  2. سمنان
۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

پایان کار کارشناسی ۱۰۰ درصد پرونده‌های اراضی ملی در استان سمنان

پایان کار کارشناسی ۱۰۰ درصد پرونده‌های اراضی ملی در استان سمنان

سمنان- معاون منابع طبیعی استان سمنان از رسیدگی کامل به تمام پرونده‌های مطروحه در کمیسیون ماده واحده خبر داد و گفت: با این اقدام گره کور پروندههای معوق برای همیشه باز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عبدوس شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان اظهار کرد: با تلاش‌ مستمر کارشناسان، همکاری قضات کمیسیون ماده واحده و برنامه‌ریزی دقیق، رسیدگی به ۱۰۰ درصد پرونده‌های موجود در این کمیسیون به پایان رسیده است.

وی با تاکید به اینکه این دستاورد نقش مهمی در ساماندهی اراضی ملی و تعیین تکلیف پرونده‌های اختلافی استان دارد، ادامه دارد: نتیجه این اقدامات تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و صیانت از منابع طبیعی است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یادآور شد: این اقدام موجب احقاق حقوق قانونی اشخاصی شده است که حقوق مالکانه و زارعانه آنان در گذشته نیازمند بررسی و تعیین تکلیف بود.

عبدوس با قدردانی از تلاش‌های رئیس اداره ممیزی و حدنگاری، کارشناسان ستادی و همکاران ادارات منابع طبیعی شهرستان‌های استان تاکید داشت: این موفقیت حاصل همدلی، تعهد و تلاش بی‌وقفه مجموعه همکاران در بررسی‌های کارشناسی، حضور میدانی و پاسخگویی به مطالبات مردمی است.

وی ادامه داد: با وجود حجم بالای پرونده‌های مطرح در کمیسیون ماده واحده زمینه تعیین تکلیف تمامی پرونده‌ها را فراهم شده که این امر علاوه بر کاهش پرونده‌های معوق، موجب افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای نظم در مدیریت اراضی ملی خواهد شد.

کد مطلب 6874729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها