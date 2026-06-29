https://mehrnews.com/x3csk7 ۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۴ کد مطلب 6874803 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۴ همخوانی سرود «باید برخاست» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- مردم انقلابی کرمانشاه با حضور گسترده در اجتماع شبانه، سرود «باید برخاست» را همخوانی کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6874803 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه عزاداری مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه همزمان با ایام محرم رجزخوانی در اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه یکصد و نوزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران رهبر شهید کرمانشاه تشییع رهبر شهید انقلاب
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