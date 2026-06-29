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۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۴

همخوانی سرود «باید برخاست» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

همخوانی سرود «باید برخاست» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- مردم انقلابی کرمانشاه با حضور گسترده در اجتماع شبانه، سرود «باید برخاست» را همخوانی کردند.

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کد مطلب 6874803

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