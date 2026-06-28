https://mehrnews.com/x3crS2 ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۰ کد مطلب 6873720 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۰ عزاداری مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه همزمان با ایام محرم کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و بیستمین اجتماع نحن منتقمون و همزمان با ایام محرم به عزاداری پرداختند. دریافت 18 MB کد مطلب 6873720 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و نوزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه یکصد و هجدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همخوانی سرود «باید برخاست» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه رجزخوانی همراه با شور حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و هفدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شام غریبان صد و شانزدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب عاشورا صد و پانزدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب تاسوعا برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر
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