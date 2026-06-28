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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۰

عزاداری مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه همزمان با ایام محرم

عزاداری مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه همزمان با ایام محرم

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و بیستمین اجتماع نحن منتقمون و همزمان با ایام محرم به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6873720

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