https://mehrnews.com/x3csjC ۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۴ کد مطلب 6874778 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۴ صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم برگزار شد. دریافت 14 MB کد مطلب 6874778 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه همزمان با ایام محرم همخوانی سرود «باید برخاست» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه رجزخوانی همراه با شور حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه رجزخوانی در اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه یکصد و نوزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه یکصد و هجدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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