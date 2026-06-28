https://mehrnews.com/x3crRK ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۲ کد مطلب 6873706 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۲ صد و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- صد و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با ایام محرم برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6873706 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و نوزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه یکصد و هجدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و هفدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شام غریبان صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و شانزدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب عاشورا همخوانی سرود «باید برخاست» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه رجزخوانی همراه با شور حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و پانزدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب تاسوعا برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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