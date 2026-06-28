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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۲

صد و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

صد و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه- صد و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با ایام محرم برگزار شد.

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کد مطلب 6873706

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