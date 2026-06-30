معتمدیان: تهران با تدابیر حداکثری آماده میزبانی از زائران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح سه شنبه در گفت‌وگویی، درباره آخرین وضعیت آماده‌سازی پایتخت اظهار کرد: ستاد برگزاری مراسم طی چند هفته گذشته در سطح ملی و استان تهران به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و بر اساس تقسیم وظایف میان کمیته‌ها و مأموریت‌های واگذارشده به قرارگاه اجرایی، تدابیر و تمهیدات حداکثری پیش‌بینی شده است.

استاندار تهران درباره زمان‌بندی برنامه‌ها گفت: مراسم وداع از روز شنبه در مصلای تهران آغاز می‌شود و در روز دوم نیز برنامه اقامه نماز برگزار خواهد شد؛ پس از آن، مراسم وداع تا ساعت ۲۰ ادامه پیدا می‌کند و تهران میزبان زائرانی خواهد بود که از سراسر کشور حضور می‌یابند.

وی افزود: روز دوشنبه پانزدهم تیر نیز مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد و با توجه به حضور میلیونی مردم، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی همه دستگاه‌ها ضرورت دارد.

عضو هیئت دولت سه سیاست اصلی ستاد را امنیت، سلامت و ایمنی و خدمت‌رسانی عنوان کرد و گفت: تأمین امنیت مراسم، حفظ سلامت مردم و ارائه خدمات گسترده به زائران، محور همه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی قرار گرفته است.

معتمدیان ادامه داد: در کنار استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت داوطلبانه مردم، زیرساخت‌های مورد نیاز مصلای تهران نیز با همکاری دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های برق، آب، گاز و ارتباطات تقویت و برای بهره‌برداری زائران آماده شده است.

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران افزود: برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های بهداشت و درمان، امداد و نجات، اسکان و تغذیه، حمل‌ونقل و مدیریت ترافیک صورت گرفته است.

وی با اشاره به پیچیدگی مدیریت ترددها گفت: پلیس راهور و مجموعه راهنمایی و رانندگی، برنامه‌های ترافیکی لازم را طراحی کرده‌اند تا حرکت خودروها و جمعیت در لایه‌های چندگانه پیش‌بینی‌شده، تا حد امکان روان و مدیریت‌شده باشد.

نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران با اشاره به بایدها و نبایدهای حضور در مراسم اظهار کرد: با توجه به تراکم و ازدحام جمعیت و قرارگرفتن تهران در روزهای اوج گرما، از خانواده‌ها درخواست می‌کنیم از همراه‌آوردن کودکان و خردسالان خودداری کنند.

معتمدیان افزود: سالمندان نیز باید مراقبت بیشتری داشته باشند و تا حد امکان در لایه‌های اصلی و پرتراکم جمعیت حضور پیدا نکنند.

استاندار تهران تأکید کرد: افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای، به‌ویژه بیماری‌های قلبی و تنفسی هستند، باید با نظر پزشک در مراسم حضور پیدا کنند و توصیه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی، اورژانس و دیگر دستگاه‌های تخصصی را جدی بگیرند.

وی درباره نحوه سفر زائران به تهران گفت: درخواست ما از هم‌وطنان این است که برای حضور در مراسم از وسایل حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس، مینی‌بوس و قطار استفاده کنند و در صورت امکان، از ظرفیت پروازها نیز بهره بگیرند.

عضو هیئت دولت ادامه داد: افرادی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، باید به‌صورت گروهی و با استفاده حداکثری از ظرفیت خودرو به تهران بیایند تا تعداد خودروها و فشار ترافیکی کاهش پیدا کند.

معتمدیان خاطرنشان کرد: هرچه به زمان برگزاری مراسم نزدیک‌تر شویم، اطلاعات جزئی‌تر و توصیه‌های دقیق‌تر از سوی دستگاه‌های مسئول در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران از مردم خواست اطلاعیه‌های رسمی را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار دهند و گفت: هم‌وطنان به اخبار غیررسمی منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند و اطلاعات مربوط به مراسم را از پایگاه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی دریافت کنند.

وی افزود: اطلاعات دقیق و مستند از طریق رادیو، تلویزیون، شبکه‌های مختلف رسانه ملی و رسانه‌های رسمی بازنشر خواهد شد تا مردم بتوانند بر اساس آن، برای حضور در مراسم برنامه‌ریزی کنند.

نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران درباره برنامه‌های بعدی گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه شانزدهم تیر مردم قم میزبان پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان خواهند بود.