لزوم هم افزایی ظرفیت ها برای برگزاری مراسم باشکوه تشییع رهبرشهید در قم

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در تماس تلفنی با بهنامجو، استاندار قم و رئیس ستاد استانی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، جزئیات آخرین وضعیت اقدامات و هماهنگیهای لازم برای برگزاری مراسم را مورد بررسی قرار داد.
در این تماس، استاندار قم با ارائه گزارش کاملی از روند آمادهسازی شهر و برنامهریزیهای دقیق صورتگرفته توسط کمیتههای مختلف ستاد، بر آمادگی صددرصدی دستگاههای اجرایی، خدماتی، بهداشتی و درمانی استان تأکید کرد.
بهنامجو با تشریح وضعیت زیرساختها، اظهار کرد: تمامی بخشهای خدماتی، پشتیبانی و امدادی در آمادگی کامل قرار دارند تا با مدیریت بهینه جریان جمعیت و فراهمسازی امکانات رفاهی، میزبانی شایستهای از زائران و ارادتمندان به مقام شامخ رهبر شهید انجام شود.
وی افزود: تمامی کمیتههای زیرساختی، بهداشتی و انتظامی استان با بسیج امکانات خود در حال رصد لحظهای وضعیت هستند تا کوچکترین خللی در روند برگزاری مراسم ایجاد نشود.
استاندار قم در ادامه به نقش محوری گروههای مردمی و نهادهای مدنی اشاره کرد و گفت: همراهی گسترده مردم مؤمن و انقلابی قم، در کنار فعالیت منسجم و همافزایی دستگاههای اجرایی و نیروهای نظامی و امنیتی، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم را فراهم آورده است.
بهنامجو با تأکید بر اینکه مدیریت جمعیت در ورودیها و مسیرهای تشییع بهصورت دقیق برنامهریزی شده است، افزود: تمهیدات لازم برای اسکان زائران، تأمین حملونقل عمومی، ارائه خدمات درمانی فوری و همچنین مدیریت ترافیک بهصورت کامل اندیشیده شده و ظرفیتهای استان برای استقبال از خیل عظیم مشتاقان بهکار گرفته شده است.
در همین راستا محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد ملی مراسم، ضمن قدردانی از اهتمام ویژه مدیریت ارشد استان قم و همافزایی دستگاهها در پیگیری مصوبات ستاد، بر آمادگی کامل ستاد ملی برای پشتیبانی همهجانبه از این مراسم تأکید کرد.
وی تصریح کرد: تمامی امکانات، ظرفیتها و اعتبارات مورد نیاز برای برگزاری هرچه باشکوهتر و ایمنتر این مراسم در اختیار استان قرار خواهد گرفت تا آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید در تراز جایگاه او برگزار شود.
بر اساس برنامهریزیهای نهایی اعلامشده، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، صبح روز سهشنبه ۱۶ تیرماه از مبدأ مسجد مقدس جمکران آغاز شده و با عبور از مسیرهای تعیینشده، به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) ادامه خواهد یافت تا با حضور خیل عظیم مردم عزادار به پایان برسد.
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