به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی با قدردانی از خدمات مجموعه دامپزشکی اظهار کرد: دامپزشکی یکی از دستگاههای مؤثر در حفظ سلامت جامعه، امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری است و نقش آن در توسعه شهرستان بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: شهرستان دشتی در حوزههای دامپروری، طیور و آبزیپروری از ظرفیتهای بالقوه و ارزشمندی برخوردار است که باید با برنامهریزی مناسب و حمایت از مجموعه دامپزشکی، این ظرفیتها بیش از پیش شکوفا شود.
فرماندار دشتی بر ضرورت تقویت شبکه دامپزشکی شهرستان تأکید کرد و گفت: انتظار داریم از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات، اداره دامپزشکی شهرستان مورد حمایت و تقویت قرار گیرد تا بتواند خدمات مطلوبتری به بهرهبرداران ارائه دهد.
مقاتلی با تقدیر از تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی شهرستان افزود: خوشبختانه همدلی و همکاری مطلوبی میان مجموعه ادارات شهرستان وجود دارد و این همافزایی زمینهساز پیشبرد اهداف دولت و ارائه خدمات بهتر به مردم شده است.
وی با بیان اینکه همه مدیران کارگزاران دولت هستند، تصریح کرد: همه ما موظف هستیم در چارچوب سیاستها و تصمیمات نظام و دولت حرکت کنیم و با تعامل و هماهنگی، مسیر خدمترسانی به مردم را هموار سازیم.
افزایش دسترسی مردم به خدمات دامپزشکی
فرماندار دشتی عدالتگستری در ارائه خدمات را از اولویتهای دولت چهاردهم برشمرد و خاطرنشان کرد: خدمات دستگاههای اجرایی باید بهصورت عادلانه در همه نقاط شهرستان ارائه شود تا زمینه افزایش رضایتمندی مردم فراهم شود.
مقاتلی همچنین بر گسترش دامنه خدماترسانی دامپزشکی در بخشها و مناطق مختلف شهرستان تأکید کرد و گفت: افزایش دسترسی مردم و بهرهبرداران به خدمات دامپزشکی، نقش مهمی در ارتقای سلامت دام، افزایش تولید و توسعه اقتصادی شهرستان خواهد داشت.
وی از خدمات یاسین بهزادی، رئیس پیشین شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی، قدردانی کرد و گفت: در سالهای گذشته اقدامات خوبی انجام شد که جای تقدیر دارد.
در پایان این مراسم، با تقدیر از خدمات یاسین بهزادی ،رهان مالالهی به عنوان سرپرست جدید شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی معرفی شد.
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