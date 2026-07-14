به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه رییس دامپزشکی این شهرستان اظهار کرد: دامپزشکی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و امنیت غذایی مردم، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نقشی هم‌تراز با شبکه بهداشت در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کند.

فرماندار گناوه افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان از جمله مزارع و سایت‌های پرورش میگو، واحدهای فعال مرغداری و صنعت طیور، دامپزشکی نقش اساسی در صیانت از تولید، سلامت دام و فرآورده‌های دامی و تأمین امنیت غذایی دارد.

وی با اشاره به نیاز شهرستان به کشتارگاه استاندارد، از اداره کل دامپزشکی استان بوشهر خواست با سرمایه‌گذار بخش خصوصی متقاضی احداث کشتارگاه همکاری و همراهی لازم را داشته باشد تا این نیاز مهم شهرستان هرچه سریع‌تر برطرف شود.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: تغییر و جابه‌جایی مدیران زمینه‌ساز رشد، تعالی و ایجاد نقطه عطفی برای توسعه هر مجموعه است.

وی با قدردانی از خدمات و تلاش‌های رئیس پیشین شبکه دامپزشکی شهرستان، برای رئیس جدید آرزوی موفقیت کرد و از وی خواست ضمن بهره‌گیری از تجربیات و ظرفیت‌های مدیریتی رئیس سابق، برنامه‌ها و نیازهای اعتباری حوزه دامپزشکی را برای پیگیری و تأمین اعتبار به فرمانداری ارائه کند.

در این مراسم، «احمد علی پور» به سمت رییس جدید اداره دامپزشکی شهرستان گناوه معرفی و از خدمات و زحمات چندین ساله «مجتبی رضایی نیا» رییس پیشین قدردانی شد.