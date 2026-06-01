فرماندار دشتی: تجهیزات و نیروی انسانی دامپزشکی شهرستان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست با مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به وسعت شهرستان و گستردگی فعالیتهای حوزه دام، طیور و آبزیان، مأموریتهای دامپزشکی در دشتی بسیار گسترده است و لازم است تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی این مجموعه متناسب با حجم مسئولیتها تقویت شود.
وی افزود: مأموریتهای دامپزشکی محدود به زمان خاصی نیست و این مجموعه به صورت شبانهروزی در حوزه تأمین سلامت دام، طیور و فرآوردههای دامی فعالیت میکند که با وجود مشکلات و کمبودهای موجود، شاهد رضایتمندی نسبی مردم و بهرهبرداران هستیم.
فرماندار دشتی حضور مستمر کارشناسان دامپزشکی و نظارت بر فعالیت دامداران را امری مهم و ضروری دانست و گفت: نظارتهای میدانی و ارائه خدمات تخصصی به بهرهبرداران نقش مؤثری در پیشگیری از بیماریها و حفظ سرمایههای دامی دارد.
مقاتلی با تأکید بر اینکه سلامت مردم در اولویت مدیریت شهرستان قرار دارد، بیان کرد: در حوزه سلامت و امنیت غذایی، حمایتهای لازم از برنامهها و اقدامات دامپزشکی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به فعالیتهای حوزه آبزیپروری در شهرستان افزود: سال گذشته در این بخش دغدغهها و مشکلاتی وجود داشت و در شرایط کنونی لازم است حمایتهای لازم از بهرهبرداران این حوزه انجام شود تا زمینه تداوم تولید و افزایش بهرهوری فراهم شود.
فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: باید مشوقهای لازم برای سرمایهگذاران در بخشهای مختلف دام، طیور و آبزیان در نظر گرفته شود تا ضمن تثبیت اشتغال موجود، زمینه توسعه فعالیتها و ایجاد فرصتهای شغلی جدید فراهم شود.
مقاتلی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تا حد امکان باید خدمات مورد نیاز مردم به صورت رایگان یا با تخفیف ارائه شود تا بخشی از مشکلات و دغدغههای بهرهبرداران و شهروندان کاهش یابد.
