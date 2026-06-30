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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

پیش‌بینی برداشت ۲۰۰ هزار تن خرما از ۳۸ هزار هکتار نخلستان هرمزگان

پیش‌بینی برداشت ۲۰۰ هزار تن خرما از ۳۸ هزار هکتار نخلستان هرمزگان

بندرعباس - مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از آغاز برداشت خرما در استان خبر داد و گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار تن خرما از ۳۸ هزار هکتار نخلستان استان برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیخ‌زاده با اعلام آغاز فصل برداشت خرما در استان، اظهار کرد: برداشت این محصول از نیمه دوم خردادماه با رقم زودرس آلمهتری آغاز شده و تا نیمه دوم آبان‌ماه با برداشت رقم پیارم ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به جایگاه هرمزگان در تولید خرمای کشور افزود: استان هرمزگان با دارا بودن ۳۸ هزار هکتار سطح زیرکشت نخیلات، یکی از قطب‌های مهم تولید خرما در کشور به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن خرمای باکیفیت و مرغوب در آن تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه این استان رتبه سوم تولید خرما در کشور را در اختیار دارد، تصریح کرد: بیشترین سطح زیرکشت نخیلات استان به شهرستان حاجی‌آباد اختصاص دارد و پس از آن شهرستان‌های رودان، میناب و بندرعباس از مهم‌ترین مناطق تولید این محصول هستند.

شیخ‌زاده با اشاره به تنوع ارقام خرمای تولیدی در هرمزگان خاطرنشان کرد: ارقام پیارم، خاصویی، خنیزی، آلمهتری، زاهدی، مضافتی و مرداسنگ از مهم‌ترین ارقام کشت شده در نخلستان‌های استان هستند که به دلیل کیفیت بالا، سهم قابل توجهی در بازارهای داخلی و صادراتی دارند.

وی تولید محصول سالم، تنوع ارقام و صادرات‌محور بودن تولید خرما را از مهم‌ترین مزیت‌های نخلستان‌های هرمزگان برشمرد و گفت: سالانه حدود ۶۵ هزار تن خرمای تولیدی استان به بازارهای کشورهای اوراسیا، اروپا و شرق آسیا صادر می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به اقدامات حمایتی این سازمان از نخلداران افزود: آموزش‌های تخصصی و مستمر در زمینه ردیابی، پیشگیری و مبارزه با آفات و بیماری‌های نخیلات با هدف صیانت از تولید محصول سالم و افزایش بهره‌وری در دستور کار قرار دارد.

شیخ‌زاده همچنین اجرای برنامه پنج‌ساله اصلاح و نوسازی باغات، توسعه ارقام تجاری و حفظ ژرم‌پلاسم خرمای استان را از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان برای ارتقای تولید و افزایش ارزش افزوده این محصول راهبردی عنوان کرد.

کد مطلب 6874994

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