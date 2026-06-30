به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیخ‌زاده با اعلام آغاز فصل برداشت خرما در استان، اظهار کرد: برداشت این محصول از نیمه دوم خردادماه با رقم زودرس آلمهتری آغاز شده و تا نیمه دوم آبان‌ماه با برداشت رقم پیارم ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به جایگاه هرمزگان در تولید خرمای کشور افزود: استان هرمزگان با دارا بودن ۳۸ هزار هکتار سطح زیرکشت نخیلات، یکی از قطب‌های مهم تولید خرما در کشور به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن خرمای باکیفیت و مرغوب در آن تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه این استان رتبه سوم تولید خرما در کشور را در اختیار دارد، تصریح کرد: بیشترین سطح زیرکشت نخیلات استان به شهرستان حاجی‌آباد اختصاص دارد و پس از آن شهرستان‌های رودان، میناب و بندرعباس از مهم‌ترین مناطق تولید این محصول هستند.

شیخ‌زاده با اشاره به تنوع ارقام خرمای تولیدی در هرمزگان خاطرنشان کرد: ارقام پیارم، خاصویی، خنیزی، آلمهتری، زاهدی، مضافتی و مرداسنگ از مهم‌ترین ارقام کشت شده در نخلستان‌های استان هستند که به دلیل کیفیت بالا، سهم قابل توجهی در بازارهای داخلی و صادراتی دارند.

وی تولید محصول سالم، تنوع ارقام و صادرات‌محور بودن تولید خرما را از مهم‌ترین مزیت‌های نخلستان‌های هرمزگان برشمرد و گفت: سالانه حدود ۶۵ هزار تن خرمای تولیدی استان به بازارهای کشورهای اوراسیا، اروپا و شرق آسیا صادر می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به اقدامات حمایتی این سازمان از نخلداران افزود: آموزش‌های تخصصی و مستمر در زمینه ردیابی، پیشگیری و مبارزه با آفات و بیماری‌های نخیلات با هدف صیانت از تولید محصول سالم و افزایش بهره‌وری در دستور کار قرار دارد.

شیخ‌زاده همچنین اجرای برنامه پنج‌ساله اصلاح و نوسازی باغات، توسعه ارقام تجاری و حفظ ژرم‌پلاسم خرمای استان را از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان برای ارتقای تولید و افزایش ارزش افزوده این محصول راهبردی عنوان کرد.