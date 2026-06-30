فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوی نقشه‌های هواشناسی تا پایان هفته برای خراسان جنوبی وزش شدید باد و در مناطق مستعد به ویژه نوار شرقی کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان‌کرد: در مرز شرقی هم طوفان و گرد و خاک و بروز خسارت قابل پیش بینی است.

وی با اشاره به اینکه کاهش نسبی دمای هوا تا صبح جمعه قابل پیش بینی است، تصریح کرد: با این وجود همچنان پیشینه دمای هوای ۴۰ و بالای ۴۰ درجه برای امروز در اغلب نقاط استان دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با عبور امواج ناپایدار از فراز جو استان در این مدت بارش پراکنده باران نیز وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته دهسلم با ۴۸ درجه و سردترین نقطه استان سربیشه با ۱۶ درجه بوده است، بیان کرد: بیرجند نیز در گرمترین ساعات ۴۲ درجه و در سردترین نقطه استان ۲۲ درجه بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی یادآور شد: بیرجند بعد از اهواز دومین مرکز استان گرم کشور ثبت شده است.