گرد و خاک مهمان خراسان جنوبی؛ افزایش موقت دمای هوا

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس خروجی نقشه‌های هواشناسی برای خراسان جنوبی تا اواسط هفته آینده به ویژه دوشنبه وزش باد شدید تا نسبتا شدید گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در مناطق مستعد مرز شرقی و نقاطی از غرب استان کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا و بروز خسارت قابل پیش‌بینی نیست.

لطفی ادامه داد: دمای هوا در خراسان جنوبی طی روزهای آینده تغییر عمده و محسوسی ندارد اما در روز یکشنبه و دوشنبه افزایش موقت دمای هوا را انتظار داریم.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه و قوهستان با ۱۳ درجه سردترین نقاط و دهن با ۴۲ درجه گرم‌ترین نقطه خراسان جنوبی ثبت شده است.

لطفی یادآور شد: دمای هوای بیرجند نیز در سردترین ساعات ۱۹ درجه و در گرم‌ترین ساعات ۳۵ درجه بوده است.