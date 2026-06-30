به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح‌های گسترده مقابله با بیابان‌زایی، توسعه پوشش گیاهی و مدیریت منابع آب در استان خبر داد و اظهار کرد: اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر نقش مهمی در مهار کانون‌های گرد و غبار و تقویت منابع طبیعی استان داشته است.

وی با اشاره به گستردگی عرصه‌های بیابانی در بوشهر اظهار کرد: بیش از ۹۶۰ هزار هکتار از مساحت استان را اکوسیستم‌های بیابانی تشکیل می‌دهد و به جز شهرستان‌های جم و کنگان، سایر مناطق استان با چالش‌های ناشی از بیابان‌زایی مواجه هستند.

شناسایی ۶ کانون بحرانی فرسایش بادی

گرشاسبی افزود: ۶ کانون بحرانی فرسایش بادی به وسعت ۵۲۶ هزار هکتار در استان شناسایی شده که از مهم‌ترین منابع تولید گرد و غبار به شمار می‌روند. به گفته وی، اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی در بوشهر سابقه‌ای بیش از پنج دهه دارد و نخستین اقدامات از سال ۱۳۵۲ با احیای پارک جنگلی چاهکوتاه آغاز شد که آثار مثبت آن در تثبیت شن‌های روان همچنان قابل مشاهده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری بوشهر با اشاره به اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در استان بیان کرد: تاکنون چهار هزار و ۸۷۱ هکتار عملیات مدیریت روان‌آب‌ها و هرزآب‌ها و همچنین ۱۸ هزار و ۴۰۰ هکتار جنگل‌کاری در نقاط مختلف استان انجام شده است.

وی ادامه داد: احداث ۳۵۴ هکتار هلالی آبگیر با قابلیت ذخیره و نفوذ آب، علاوه بر تقویت منابع آب زیرزمینی، در کنترل سیلاب‌ها و کاهش خسارت‌های ناشی از بارندگی‌های شدید نیز مؤثر بوده است.

توسعه جنگل‌های حرا در نوار ساحلی

گرشاسبی درباره روند اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان نیز گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، در سومین سال اجرای این طرح، نزدیک به ۹ میلیون اصله نهال در نهالستان‌های استان تولید شده که بیش از ۶ میلیون اصله آن در مناطق مختلف توزیع و کاشته شده است.

وی توسعه جنگل‌های حرا در نوار ساحلی استان را از برنامه‌های مهم منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: با مشارکت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی این صنایع، سال گذشته عملیات کاشت حرا در ۱۶۷ هکتار از سواحل استان اجرا شد و امسال نیز توسعه این عرصه‌ها در ۳۵۰ هکتار دیگر برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر تأکید کرد: استفاده از مشارکت صنایع و ظرفیت‌های مردمی، مسیر توسعه فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی را بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت هموار می‌کند.