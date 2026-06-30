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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

مدیرکل منابع طبیعی بوشهر: ۱۸ هزار هکتار جنگل‌کاری در استان انجام شد

مدیرکل منابع طبیعی بوشهر: ۱۸ هزار هکتار جنگل‌کاری در استان انجام شد

بوشهر- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: ۱۸ هزار و ۴۰۰ هکتار جنگل‌کاری در نقاط مختلف استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح‌های گسترده مقابله با بیابان‌زایی، توسعه پوشش گیاهی و مدیریت منابع آب در استان خبر داد و اظهار کرد: اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر نقش مهمی در مهار کانون‌های گرد و غبار و تقویت منابع طبیعی استان داشته است.

وی با اشاره به گستردگی عرصه‌های بیابانی در بوشهر اظهار کرد: بیش از ۹۶۰ هزار هکتار از مساحت استان را اکوسیستم‌های بیابانی تشکیل می‌دهد و به جز شهرستان‌های جم و کنگان، سایر مناطق استان با چالش‌های ناشی از بیابان‌زایی مواجه هستند.

شناسایی ۶ کانون بحرانی فرسایش بادی

گرشاسبی افزود: ۶ کانون بحرانی فرسایش بادی به وسعت ۵۲۶ هزار هکتار در استان شناسایی شده که از مهم‌ترین منابع تولید گرد و غبار به شمار می‌روند. به گفته وی، اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی در بوشهر سابقه‌ای بیش از پنج دهه دارد و نخستین اقدامات از سال ۱۳۵۲ با احیای پارک جنگلی چاهکوتاه آغاز شد که آثار مثبت آن در تثبیت شن‌های روان همچنان قابل مشاهده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری بوشهر با اشاره به اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در استان بیان کرد: تاکنون چهار هزار و ۸۷۱ هکتار عملیات مدیریت روان‌آب‌ها و هرزآب‌ها و همچنین ۱۸ هزار و ۴۰۰ هکتار جنگل‌کاری در نقاط مختلف استان انجام شده است.

وی ادامه داد: احداث ۳۵۴ هکتار هلالی آبگیر با قابلیت ذخیره و نفوذ آب، علاوه بر تقویت منابع آب زیرزمینی، در کنترل سیلاب‌ها و کاهش خسارت‌های ناشی از بارندگی‌های شدید نیز مؤثر بوده است.

توسعه جنگل‌های حرا در نوار ساحلی

گرشاسبی درباره روند اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان نیز گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، در سومین سال اجرای این طرح، نزدیک به ۹ میلیون اصله نهال در نهالستان‌های استان تولید شده که بیش از ۶ میلیون اصله آن در مناطق مختلف توزیع و کاشته شده است.

وی توسعه جنگل‌های حرا در نوار ساحلی استان را از برنامه‌های مهم منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: با مشارکت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی این صنایع، سال گذشته عملیات کاشت حرا در ۱۶۷ هکتار از سواحل استان اجرا شد و امسال نیز توسعه این عرصه‌ها در ۳۵۰ هکتار دیگر برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر تأکید کرد: استفاده از مشارکت صنایع و ظرفیت‌های مردمی، مسیر توسعه فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی را بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت هموار می‌کند.

کد مطلب 6875050

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