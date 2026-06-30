واژگونی اتوبوس در ورودی چهرگان شبستر؛ امدادرسانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادینیا صبح سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس ساعت ۶:۵۰ صبح امروز سهشنبه در ورودی چهرگان شهرستان شبستر به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد.
وی افزود: در پی اعلام این حادثه، چهار اکیپ عملیاتی اورژانس به همراه دو دستگاه آمبولانس جمعیت هلالاحمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به حادثهدیدگان آغاز شده و بر اساس اطلاعات اولیه ۱۵ مصدوم تحت اقدامات فوریتهای پزشکی قرار گرفتند.
سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی با بیان اینکه عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد، گفت: جزئیات بیشتر این حادثه و آمار مصدومان پس از پایان عملیات اطلاعرسانی خواهد شد.
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