استقرار ۴ بیمارستان سیار سپاه برای پوشش درمانی مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول صادق رئیس کمیته بهداشت و درمان مراسم تشییع در نیروی زمینی سپاه از استقرار چهار بیمارستان سیار، ۳۰ دستگاه آمبولانس مجهز، بیست و پنج پست امداد و به‌کارگیری اورژانس هوایی در استان‌های تهران، قم و مشهد برای خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای خبر داد.



رسول صادق، معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه و رئیس کمیته بهداشت و درمان مراسم تشییع پیکر امام شهید، با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم در این مراسم اظهار کرد: نیروی زمینی سپاه با بسیج ظرفیت‌های تخصصی حوزه سلامت، چهار بیمارستان سیار پیشرفته، ۳۰ دستگاه آمبولانس مجهز و بیست و پنج پست امداد در هر یک از استان‌های تهران، قم و مشهد را برای ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران مستقر می‌کند.



وی افزود: در این راستا بیمارستان‌های سیار شامل بیمارستان شهید صدوقی نیروی زمینی سپاه در قم، بیمارستان امام حسین(ع) نیروی زمینی سپاه کرمانشاه در تهران و همچنین دو بیمارستان صحرایی شامل بیمارستان مرکز بهداری رزمی شمال‌غرب نیروی زمینی سپاه و بیمارستان امام حسین(ع) نیروی زمینی سپاه در مشهد، در مسیرهای تشییع و محل‌های پیش‌بینی‌شده مستقر شده و به خدمت‌رسانی خواهند پرداخت.



صادق با بیان اینکه این مراکز درمانی از نسل نوین بیمارستان‌های سیار تخصصی هستند، گفت: هر یک از این بیمارستان‌ها با ظرفیت ۶۰ تخت بستری و با برخورداری از بخش‌های اورژانس، بستری، آزمایشگاه، تصویربرداری دیجیتال، سونوگرافی، بخش مراقبت‌های ویژه (ICU و CCU) با هشت تخت، دو اتاق عمل، داروخانه و یونیت دندانپزشکی سیار تجهیز شده‌اند و قابلیت ارائه خدمات کامل کلینیکی و پاراکلینیکی را دارند.



وی ادامه داد: در این بیمارستان‌ها امکانات پیشرفته‌ای از جمله رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن، ام‌آرآی، نوار قلب، خدمات اورژانس، احیا و مراقبت‌های ویژه پیش‌بینی شده و تیم‌های تخصصی پزشکی به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات خواهند بود.



معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: تیم پزشکی این مراکز شامل متخصصان رشته‌های جراحی عمومی، ارتوپدی، بیهوشی، اورولوژی، رادیولوژی، قلب و عروق، چشم‌پزشکی، مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، گوارش، داخلی، اطفال، زنان و زایمان و بیماری‌های تنفسی به همراه پزشکان عمومی، پرستاران و پیراپزشکان مجرب است که در مجموع بیش از ۷۰۰ نفر از کادر درمان به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به زائران خواهند بود.



وی افزود: علاوه بر این ظرفیت‌ها، ۳۰ دستگاه آمبولانس مجهز، پست‌های امدادی و بالگردهای اورژانس هوایی نیروی زمینی سپاه با پراکندگی مناسب در محدوده مصلی تهران و مسیرهای پیش‌بینی‌شده تشییع مستقر می‌شوند تا در صورت نیاز به انتقال فوری بیماران، عملیات امداد هوایی انجام پذیرد.



صادق با اشاره به تمهیدات پیشگیرانه حوزه سلامت خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال گرمازدگی در میان شرکت‌کنندگان، مقادیر کافی سرم و داروهای ضروری تأمین و در کامیون‌های یخچال‌دار و انبارهای مجهز ذخیره‌سازی شده است؛ همچنین اتاق‌های سرد و تجهیزات درمانی لازم برای رسیدگی سریع به مصدومان احتمالی پیش‌بینی شده است.



وی تأکید کرد: طرح اضطراری انتقال بیماران و مصدومان از محل مراسم به مراکز درمانی نیز تدوین شده و با هماهنگی اورژانس، جمعیت هلال احمر و دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا خواهد شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات درمانی فوری ارائه شود.



رئیس کمیته بهداشت و درمان مراسم تشییع در نیروی زمینی سپاه با اشاره به فعالیت این کمیته گفت: کمیته پزشکی و درمانی مراسم با هدف بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حوزه سلامت، وظایفی از جمله برآورد نیازهای درمانی متناسب با جمعیت، هماهنگی با مراکز اورژانس و هلال احمر و مدیریت شرایط اضطراری را به استان‌های تهران، قم و مشهد ابلاغ کرده است.



صادق همچنین با اشاره به زمان‌بندی مراسم اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر رهبر شهید از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود و از ۱۱ تیرماه نیز زائران از سراسر کشور وارد تهران خواهند شد؛ بر همین اساس تمامی مجموعه‌های درمانی در این بازه زمانی در آمادگی کامل عملیاتی قرار دارند و خدمات بهداشتی و درمانی به‌صورت رایگان به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.



معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه در پایان تأکید کرد: امنیت، سلامت و خدمت‌رسانی سه محور اصلی برگزاری این مراسم بزرگ ملی است و کادر درمان نیروی زمینی سپاه در کنار مراکز علوم پزشکی، اورژانس و جمعیت هلال احمر با روحیه جهادی برای حفظ سلامت زائران و شرکت‌کنندگان در این آیین باشکوه حضور خواهند داشت.